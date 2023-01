Tafeltennis is de sport bij uitstek ten huize Marteel-Ackerman: Vader en zonen scoren op PK

Op het PK tafeltennis in het Roeselaarse Schiervelde pakte KTTC Oostduinkerke 37 medailles. Drie gezinsleden zorgden voor een deel van die oogst: vader Birger en zonen Biwen en Bjarne Marteel. Ook mama Wendy Ackerman beoefent de sport, maar nam niet deel aan het PK.

Birger Marteel (44) woont in Koksijde en is sinds drie jaar voorzitter van de Koninklijke TTC Oostduinkerke. Zijn vrouw is Wendy Ackerman en hun zonen heten Biwen en Bjarne. Biwen volgt houtbewerking in Veurne, terwijl Bjarne het tweede middelbaar ASO volgt in het College van Veurne. “Ik ben de opvolger van Paul Cerdobbel”, zegt Birger, die vorig jaar nog Belgisch kampioen werd in de C-reeks.

“Ik ben al sinds mijn achtste bezig met tafeltennis. Destijds ben ik ermee begonnen door een flyer op school. Intussen speel ik bij KTTC Oostduinkerke. We tellen ongeveer 70 leden en trokken met een mooie delegatie naar het PK in Schiervelde waar we 37 medailles pakten. Ik won drie medailles: goud in enkel Heren +40 en gemengd dubbel +40 en zilver in het dubbel Heren +40.”

Ook zonen Biwen (18) en Bjarne (13) deden hun duit in het zakje. “Biwen won goud in dubbel gemengd E, zilver in dubbel Heren -19 en gemengd dubbel -19 en brons in enkel heren -19. Bjarne was dan weer laureaat in dubbel heren kadetten. Het is wel fijn dat ze de microbe ook te pakken hebben gekregen”, zegt vader Birger trots.

Promoveren

“Ook mijn vrouw Wendy Ackerman (45) speelt tafeltennis, maar zij kon er niet bij zijn op het PK. Als thuisverpleegkundige moet ze af en toe weekends werken. Of ik soms dubbel met mijn vrouw? Neen, maar we dubbelen wel allebei gemengd met een ander koppel. Zij met Kris Werner en ik met Marina Messagie”, zegt Birger, die assistent-IT-manager is van een diepvriesverwerkend garnalenbedrijf uit Oostende.

KTTC Oostduinkerke is quasi een dagelijkse bezigheid voor Birger. “Ik ben nog jeugdtrainer en zetel verder nog in het provinciaal comité. Ik ben verantwoordelijk voor de selecties voor het VK en BK. Met dit comité en TTC Knokke-Heist organiseren we op 25 en 26 maart nog het BK voor de A-categorie in de sporthal de Stormmeeuw in Knokke.” Birger is dit jaar naar een B-klassement gestegen, na zijn Belgische titel in de C-klasse.

“Mijn Belgische titel zal ik in deze categorie niet kunnen verdedigen. Maar ik hoop wel te scoren op het BK in de klasse +40 jaar in Louvain-la-Neuve. Voor Biwen hoop ik dat zijn klassement twee trapjes kunnen verhoogd worden naar E0, voor Bjarne hoop ik dat hij kan evolueren naar E4. Met de club is het de bedoeling om met de A-ploeg in de landelijke te blijven, met de B-ploeg te promoveren naar eerste provinciale.”

“Met de veteranenploeg willen we nogmaals kampioen spelen. Verder hopen we met de overige ploegen tot en met de G-ploeg elk in hun reeks het behoud te verzekeren”, besluit Birger, die in de zomer ook graag met de motor rijdt en graag gaat vissen.

(AP/foto MG)