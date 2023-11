Taekwondoclub Seung Academy heeft vier Europese kampioenen: “Zo’n prestatie is echt uitzonderlijk”

Op het recente Europees kampioenschap taekwondo in Madrid veroverde Seung Academy uit Harelbeke maar liefst twaalf medailles. Vier daarvan kleuren goud. Marie Roobrouck (17) uit Desselgem keerde terug huiswaarts als Europees kampioen. “De openingsceremonie was indrukwekkend.”

Taekwondo is een Koreaanse gevechtssport waarbij de nadruk op zelfverdediging ligt. ‘Tae’ staat voor alle voet- en beentechnieken die je aanvallend en verdedigend kan gebruiken, ‘kwon’ staat voor de hand- en vuisttechnieken en ‘do’ betekent de kunst van ofwel de weg. Taekwondo kan je dus omschrijven als de weg van de voet en de vuist. Per slag of schop kan je punten verdienen, waarbij het ook belangrijk is waar je de tegenstander raakt. Bij foute stoten krijg je strafpunten. De taekwondoka’s dragen een helm en een beschermend harnas rond de torso.

De sport kent verschillende onderdelen. Sparring is daar een van en is sinds 2000 ook een olympische discipline. Eind oktober vond in Madrid het Open Europees Kampioenschap Taekwondo plaats. Seung Academy uit Harelbeke – de grootste West-Vlaamse taekwondoclub – zakte met elf deelnemers af naar de Spaanse hoofdstad. Op het event behaalde de club maar liefst twaalf medailles. Vier daarvan kleuren goud.

Discipline en respect

“Onze leden deden het allemaal fantastisch in Madrid”, vertelt clubverantwoordelijke Margaux Pollefeyt (22) die zelf een zilveren plak behaalde. “We hebben in totaal vijf bronzen en drie zilveren medailles. Marie Roobrouck, Leon Devos, Henri Vandererven en Sebastien Verbeke wonnen zelfs goud. Zo’n prestatie is echt uitzonderlijk. We hebben er geen woorden voor. Op voorhand hadden we misschien op één gouden plaatje gehoopt, maar vier is echt geweldig. Het bezorgt alle leden een fantastisch gevoel.”

Margaux nam Seung Academy langs de Stasegemsesteenweg in Harelbeke vorig jaar over van haar vader en is naast clubverantwoordelijke ook hoofdtrainer van de allerkleinste taekwondoka’s tot de grootste. “Seung Academy bestaat al een tijdje. Maar het laatste anderhalf jaar mochten we veel nieuwe leden verwelkomen. Dat is heel plezant.”

“Taekwondo is geen gewone gevechtssport. Het is meer dan slaan en schoppen. Discipline en respect zijn belangrijke waarden binnen de sport en uiteraard ook binnen onze familiale club.” Op de groepsfoto pronken de jonge leden met hun verzamelde medailles. “Dat is een verzameling van meerdere grote tornooien in aanloop naar het EK. Maar uiteraard blinken die van op het Europees kampioenschap het mooist”, aldus Margaux.

Intensieve sport

Een van de nieuwe Europese kampioenen is de 17-jarige Marie Roobrouck uit Desselgem. Zij startte haar taekwondo-avontuur in 2019. “Ik ontdekte de sport via series en films”, reageert ze. “Vroeger wou ik boksen, maar dat zagen mijn ouders niet zo graag gebeuren. Dan ben ik na wat opzoekwerk bij Seung Academy terechtgekomen. Er bestaan niet zo veel taekwondoclubs, het is erg handig dat er zich zo’n grote en goede club in de buurt bevond.”

Tijdens de coronajaren vielen de trainingen af en toe weg. Maar nadien werd er steevast tweemaal getraind en gespard. In de weken voor het EK zelfs drie keer, om volledig klaar te zijn voor het prestigieuze tornooi. “Na een stevige opwarming werken we aan onze conditie. Want ook al vechten wij korte wedstrijden, ze zijn enorm intensief. We krijgen ook veel theoretische training om onze handen en voeten correct te gebruiken. Op het einde sparren we vaak. In het begin voelde dat wat eng aan, maar nu is het erg leuk om tegen je vrienden te sparren.”

Nieuwe gordels

Marie genoot met volle teugen van het voorbije Europees kampioenschap. “De grote openingsceremonie was indrukwekkend. Er werden verschillende masters voorgesteld en alle 15 deelnemende landen werden afgeroepen. Voor de wedstrijden zelf word je ingedeeld per geslacht, leeftijd en gewicht. Zo konden we tijdens het wachten voor elkaar supporteren.”

Als een lid de finale kon bereiken, steeg de hartslag nog wat hoger, ook bij de vele meegereisde ouders en supporters. “Mijn finale was heel stresserend. Het ging gelijk op waardoor het erg spannend werd. Ik was enorm blij toen ik de overwinning kon binnenhalen.” Maar lang stilzitten zit er niet in. In december staat het examen op het programma. “Nu draag ik een groene gordel, en ik hoop er uiteraard een groenblauwe van te maken”, besluit Marie.