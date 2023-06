Taekwondoclub Kourosh pakt zes medailles op Belgische kampioenschappen: “Na moeilijke coronaperiode is nieuwe generatie opgestaan”

Taekwondoclub Kourosh Roeselare, dit jaar goed voor zo’n 90 aangesloten leden, is de voorbije weken en maanden bijzonder sterk bezig op zowel nationaal als internationaal niveau. Het is duidelijk dat een nieuwe lichting talenten wordt klaargestoomd door de trainersstaf, dit onder de deskundige leiding van hoofdcoach Kourosh Mohammadi Moaf.

“Begin maart was er voor veel van mijn vechters een eerste ontmoeting met het grote werk, namelijk het Internationaal tornooi in Aarschot. Daar waren 80 clubs uit 17 landen aanwezig. Daar kwamen we met zes leden in actie en evenveel keer stonden we op het podium. Vooral de prestatie van Maïté Lanssens was opmerkelijk met twee zilveren medailles in zowel taekwondo poemsae als het gevecht. Mijn zoon Kaspien haalde bij de kadetten brons, net als Diem Vanneste in de categorie tot -61 kilogram. Senior Tim Rubbens vocht ook een eerste keer met de club en boekte brons net als zijn jongere collega’s Abikamal Nariyev en Omar Iyad Lamawi.”

“Vorig weekend kwamen we met ongeveer dezelfde competitievechters in actie op de Belgische kampioenschappen in Aarschot. Ook daar waren we bijzonder succesvol met goud voor Maïté (dubbel), Kaspien en Diem, zilver voor Tim en Junior Bernard en brons voor Abikamal. Het is duidelijk dat na een moeilijke coronaperiode een nieuwe generatie is opgestaan, maar dat geldt ook voor de trainers die me ondersteunen. Daardoor kan ik mijzelf nog meer gaan concentreren als internationaal scheidsrechter. Zo was ik onlangs nog in Mexico voor een voorbereidingskamp op de para-olympische spelen volgend jaar in Parijs. Eind juni zit ik trouwens al in Frankrijk voor de Master European Championships en in juli ben ik actief in Kroatië als referee tijdens de European University Championships. In oktober vervolledig ik dan mijn scheidsrechterscursus in Korea waar ook de examens plaatsvinden. Straks zal ook Jaimely Meerschaert ook op enkele inernationale tornooien jureren.”

Op 10 juli gaat de zomerstop in bij de Roeselaarse taekwondoclub, om na zes weken te herbeginnen. Dan starten ook de inschrijvingen voor het volgende jaar.

Kaap van 100 leden

Wellicht wordt dan de kaap van honderd actieve leden overschreden. “Om nieuwe leden aan te trekken, rekenen we vooral op mond-aan-mondreclame van de eigen leden, maar verder geven we ook nog steeds initiatielessen in de Zilverbergschool en het Roeselaarse VTI. Maar eigenlijk ben ik nu al heel tevreden met het huidig ledenaantal. Het is zo’n groot succes dat we nu al zes trainingsmomenten hebben moeten inlassen. De jeugd onder de 12 jaar traint op woensdag en zaterdag, onze volwassenen en competitievechters op de andere dagen met uitzondering van zondag. Het zou handiger zijn als we konden beschikken over een grotere trainingszaal op het Sportstadion of elders, maar daarvoor moeten we vooral rekenen op de goodwill van het stadsbestuur”, besluit Kourosh. (SB)