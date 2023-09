“Taekwondo is een prachtige vechtkunst voor iedereen”

Taekwondo Dojang is met een nieuw seizoen gestart in de mattenzaal van De Groene Meersen. “Taekwondo is een prachtige vechtkunst en iedereen kan het leren”, zegt hoofdtrainer Mario Fraeyman. “Ik denk dat we de enige club zijn in West-Vlaanderen met zo veel zwarte gordels.”

Taekwondo is een Koreaanse verdedigingssport. In Zuid-Korea is het de nationale sport. Wie deze vechtkunst onder de knie wil krijgen, kan lid worden van Taekwondo Dojang. Deze taekwondoclub wordt geleid door hoofdtrainer Mario Fraeyman. De leden trainen in de mattenzaal van De Groene Meersen in Zedelgem. Mario, die zelf 50 jaar is, leerde de gevechtskunst 28 jaar geleden kennen. Vandaag is hij al 15 jaar trainer. “Ik had interesse voor vechtsporten en in taekwondo een olympische sport heb ik helemaal mijn ding gevonden. Het is een prachtige vechtkunst die je in één woord best kan omschrijven als een voetensport. Iedereen kan het leren, voorkennis is niet nodig. We trainen met alle leeftijden samen. De kinderen leren onder meer door de oefeningen te zien bij de volwassenen. We zijn een familiale club met jongens en meisjes, mannen en vrouwen.”

Mario wordt bijgestaan door hulptrainers. “Dat zijn de leden met een zwarte gordel. We hebben elf zwarte gordels, iets waar we best wel trots op mogen zijn. Ik denk dat we de enige club zijn in West-Vlaanderen die zo veel zwarte gordels heeft.”

Nieuwe leden

Het nieuwe seizoen werd zo pas ‘afgetrapt’. “Nieuwe leden vanaf 6 jaar zijn van harte welkom. Er mag drie keer gratis meegetraind worden, om te ondervinden of taekwondo je al dan niet ligt. We trainen op zaterdag van 10 tot 12 uur en op donderdag van 18.30 tot 19.45 uur. Onze leden komen van overal. We zijn met 35 en er zijn altijd wel een twintigtal leden aanwezig”, besluit hoofdtrainer Mario Fraeyman. (BC)