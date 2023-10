Taekwandoclub uit Oostrozebeke gaat deelnemen aan EK in Madrid

Sinds een viertal jaren is er ook in Oostrozebeke een Oosterse gevechtsclub Taekwondo actief. De club werd vier jaar geleden gesticht door Claude Duyck (48) en telt momenteel 17 leden.

Er wordt steevast getraind in het sportcentrum de Mandelmeersen op maandag en op donderdag van 18 tot 19.30 uur. “Er wordt niet alleen getraind, onze club neemt ook deel aan een competitie die bestaat uit belangrijke tornooien. Zo hebben we al een tornooi achter de rug in Almeere en eentje in Brussel. Van 25 tot 28 oktober nemen we deel aan het Europees kampioenschap in Madrid.”

Groeiende interesse

“Taekwondo is een Oosterse vechtsport afkomstig uit Korea. Eigenlijk gaat het om een semi-contactsport waarin de acteurs moeten proberen punten te scoren. Die sport is niet zo bekend in onze contreien, maar er is een groeiende interesse voor deze oosterse vechtsport. Eigenlijk is het een verdedigingssport waar niet de minste agressiviteit aan te pas komt. De deelnemers moeten alleen veel goesting hebben om te vechten”, opende Claude Duyck.

“Gezien ik zelf coach ben, kan ik mijn deelnemers selecteren. Wij trekken met drie Oostrozebekenaren naar het Europees kampioenschap. Het gaat om ikzelf (zwarte gordel) die vecht in de categorie veteranen, de 17-jarige Zion Duyck (zwarte gordel, eerste dan) en Yahya Vanryckeghem (5de KUP). Almeere en Brussel waren voorbereidingstornooien op het komende EK. Ikzelf was al winnaar van de World Cup in 2016. Laat ons het zo stellen dat wij naar Madrid trekken met drie medaillewinnaar-kandidaten.”