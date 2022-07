Sybren Baelde op het podium van Ironman 70.3 in Frankrijk

Triatleet Sybren Baelde uit Izegem heeft een zeer knappe prestatie geleverd in het Franse Les Sables d’Olonne, ten zuiden van Nantes. Op de Ironman 70.3, de halve afstand, finishte hij knap als derde in 3u46’34. Zijn stadsgenoot Vincent Van de Walle eindigde, na zijn twaalfde stek vorige maand op dezelfde afstand in het Duitse Kraichgau, op plaats zeven in 3u48’55.

Sybren Baelde (Leie Triatlon Team Deinze) won vorige maand de Kallemoeietriatlon in Beernem en hij werd zesde in de 70.3 in het Zwitserse Rapperswil. Die lijn trok hij vorig weekend door met een derde plaats in de kwarttriatlon in Brugge en nu bereikte hij opnieuw het podium. Sybren bereikte, na 1,9 km zwemmen in de oceaan, 90 km fietsen in het hart van het bos van Olonne en een halve marathon op de nabijgelegen dijk, de eindmeet in 3u58’03.

De winst was voor Pierre Le Corre – vorig weekend voor zijn land wereldkampioen gemengd estafettetriatlon in Montreal – die eerder dit jaar zijn 70.3-debuut maakte toen hij derde werd in de Ironman 70.3 Dubai. De Fransman was in Olonne vanaf het begin op de voorgrond en kwam als eerste uit het water met slechts enkele seconden voorsprong op onze landgenoot Christophe De Keyser, winnaar van de kwarttriatlon in Brugge vorig weekend.

Het bleef nek aan nek tussen de twee leiders tijdens het fietsen, maar in het loopgedeelte moest de Belg ruimte prijsgeven. Ondertussen was Sybren Baelde enkele plaatsen opgeschoven en finishte hij uiteindelijk na een andere Fransman Yvan Jarrige op de derde plaats, op ruim vijf minuten van de winnaar.

De wedstrijd in Frankrijk, die voor de vierde keer werd georganiseerd, was maar liefst goed voor een deelname van 3.250 atleten en kon uit ons land op heel wat belangstelling rekenen. Na Baelde werd Vincent Van de Walle zevende, Christophe De Keyser tiende. Bruggeling Louis Naeyaert finishte als derde provinciegenoot op plaats 13 in 3u52’07.

