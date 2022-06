Sybren Baelde en Lore Vanclooster winnen Kallemoeietriatlon

Zondag had in Beernem de tiende editie van de Kallemoeietriatlon plaats. Sybren Baelde (25) uit Izegem nam voor de eerste keer deel en won. Lore Vanclooster, een uitgeweken West-Vlaamse uit Gits en een clubgenote van Baelde bij LTDD, was de snelste bij de dames.

Vijfhonderd triatleten, individuele en in trioteams gingen in Sint-Joris voor de triatlon op de kwartafstand van start met 1 km zwemmen in het kanaal Gent-Brugge, 42 km fietsen waarbij stayeren niet toegelaten was en 10 km lopen op een plaatselijke ronde rond de kerk. Sybren Baelde, in voorbereiding voor zijn start aan een nieuwe 70.3 Ironman, in Zwitserland dit keer, zette de wedstrijd van begin tot einde naar zijn hand. Hij kwam als tweede uit het water en maakte dat vooral tijdens het lopen goed. Hij finishte in 1u45’50” vóór Jan Petralia (1u47’15”). Die had al enige achterstand na het zwemmen en kon tijdens het fietsen de kloof niet dichten. Toch begon hij met veel overtuiging als vierde aan de slotloop, maar kon echter een twintigtal seconden niet meer goedmaken. Komende week neemt Sybren Baelde deel aan de Powerman van Embrun. Rob Carmans, die in het begin samen met Baelde de wedstrijd aanstuurde, eindigde als derde in 1u47’55”.

Julie Sap, een plaatselijke triatlete uit Beernem, moest bij de dames Lore Vanclooster laten voorgaan. Zij won de wedstrijd met ruim anderhalve minuut voorsprong. Lize Paridaens eindigde op de derde plaats. Linde Herreman, de vriendin van Sybren Baelde, kwam eigenlijk als derde over de eindmeet, maar werd na een penalty uit de uitslag geschrapt. (ACR)