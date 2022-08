Sybren Baelde en Katrien Verstuyft zegevieren in derde Decospan Triatlon Menen

Sybren Baelde uit Roeselare zette vlot de Decospan Triatlon Menen naar zijn hand. Bij de dames stond geen maat op Katrien Verstuyft uit Mortsel die voor de derde keer op een rij won.

276 topatleten namen deel aan de derde editie van Decospan triatlon Menen. Organisator Frederik Van Lierde kan terugblikken op een vlekkeloze uitgave. Een opsteker met het oog op het Europees Kampioenschap van volgend jaar, waar Menen zijn kandidatuur voor indiende. De opgekomen atleten mochten alvast gezien worden. Kjel De Hertog was de snelste zwemmer voor Pamphiel Pareyn en Sven Vandenbroucke. Tijdens de 180 kilometer fietsen werden de posities flink door elkaar geschud.

Bij de afsluitende halve Marathon werd al vlug duidelijk dat Sybren Baelde het laken naar zich toe zou trekken. Een snelle opener zorgde ervoor dat de koppositie vlug ingenomen werd. Sander Heemeryck uit Winksele rukte op van plaats 11 na het zwemmen naar de tweede plaats. Tom Mets uit Kessel-Lo haalde nog alles uit de kast in het lopen maar kwam 17 seconden te kort voor het zilver. Simon De Cuyper uit Leuven werd vierde voor Sven Vandenbroucke uit Wevelgem.

Bij de dames stond er geen maat op Katrien Verstuyft. Verstuyft kwam het water uit samen met Waalse Alexandra Tondeur. Charlotte Deldaele als derde. Liesbeth Verbiest, die derde zou worden, volgde op ruim drie minuten. Een snelle fietsbeurt zorgde ervoor dat de atlete uit Gentbrugge oprukte naar de derde plaats die ze probleemloos kon behouden. Voor de Kuurnse Charlotte Deldaele was dit haar eerste halve afstand, wat meteen goed was voor een mooie vierde plaats. Lore Vanclooster uit Kessel-Lo kwam negen seconden later als vijfde binnen. Maaike Reyngaert uit Heule werd knap zesde.

Bekijk alle resultaten op http://results.myvtdl.be/print?type=scratch&event=2068 (ELD)