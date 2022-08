Sven Vandenbroucke wint 111-triatlon in Jabbeke

Sven Vandenbroucke, een triatleet uit Wevelgem, heeft na een periode van blessureleed in Jabbeke de 111-triatlon op zijn naam gezet. Hij was sneller dan Brecht Van Vooren. Vincent Van de Walle uit Izegem werd tweede provinciegenoot op de derde plaats. Liesbeth Verbiest finishte als eerste dame.

De 111-triatlon in Jabbeke is een manche van de BRO.GO Triatlon Cup, naar het organiserende BRO.GO Sportevents, met 1 km zwemmen in de plas van het Klein Strand in Jabbeke, 100 km fietsen richting de Jonckheere fietsersbrug in Brugge of heen en terug langs het kanaal Oostende- Brugge, gevolgd door enkele lussen rondom het Vrijetijdscentrum in Jabbeke. Daar werd ook nog eens het loopparcours van 10 km uitgestippeld.

De organisatie wist net als vorig jaar pas in de week naar de wedstrijd toe dat er na de aanwezigheid van blauwalg mocht gezwommen worden. Het was voor de deelnemers warm, bij een temperatuur van 22 graden. Bij momenten was er toch een strakke, maar een aangenaam briesje.

De wedstrijd bij de heren werd gewonnen door Sven Vandenbroucke als lid van het Leie Triatlon Team Deinze (LTTD). Hij finishte in 3u19’18 of bijna anderhalve minuut voor Brecht Van Vooren. Vincent Van de Walle vervolledigde het podium met een tijd van 3u21’05. Sven Vandenbroucke was bijzonder opgetogen na zijn winst. “Na corona heb ik een lange tijd met knieproblemen gesukkeld. Ik ben dan ook nog meer tevreden dat ik na zo een periode zonder competitie hier meteen kan winnen.”

De triatleet uit Wevelgem was nochtans niet zo goed vertrokken bij het zwemmen. “Gelukkig heb ik naderhand kunnen opschuiven. Brecht was daarna supersterk op de fiets. Hij heeft echt het grootste deel voor zijn rekening genomen. Voor mij was het echt aanklampen om mee te kunnen.” Het tweetal kwam zo samen de laatste wisselzone binnen en Vandenbroucke liet meteen zien dat hij met voorsprong aan het loopnummer wilde beginnen. “Dat is mij gelukt en ik heb die afstand tussen mij en Brecht kunnen behouden. Mentaal was dit ook niet onbelangrijk”, aldus de 24-jarige leerkracht van het VTI in Menen die zich aan het voorbereiden is op het Belgisch kampioenschap halve afstand midden september. Ervoor neemt Vandenbroucke op zondag 21 augustus nog deel in Menen. “Ik hoop het daar dan nog een paar procent beter te kunnen doen om dan op het BK iets moois te laten zien.”

Bruggeling Louis Naeyaert (SMO) legde beslag op de vijfde plaats. Simon Van Langenhove (3MD) werd zesde en Milan Verschaeve (ITC) uit Lichtervelde werd eerste belofte op de zesde plaats. Brecht Van Vooren wordt de nieuwe leider in de BRO.GO-Cup tussenstand. Bij de dames verstevigt Katrien Verstuyft haar leidersplaats. Zij moest in Jabbeke enkel Liesbeth Verbiest laten voorgaan. De Beernemse Julie Sap werd derde.

