SVD De Margriet kampioen divisie 2 Futsal Ieper: “Volgend seizoen andere koek”

Futsal Ieper kent opnieuw twee kampioenen dit jaar. In de eerste divisie was dat De Witte Brieke, dat voor het eerst in de 30-jarige geschiedenis op het hoogste schavotje mocht plaatsnemen. In de tweede divisie schoot SVD De Margriet al in het debuutseizoen raak.

Nieuwe ploegen beginnen automatisch in de tweede divisie van Futsal Ieper en dat geldt dus ook voor SVD De Margriet. Kapitein is Thomas Masquelin (36). “De meeste spelers hebben een verleden als voetballer bij FC Westouter”, vertelt Thomas, die afkomstig is uit Vlamertinge en nu in Ieper woont.

“Ik ben samen met enkele andere spelers van de ploeg vorig seizoen gestopt bij de eerste ploeg en dit na een carrière van 14 seizoenen. Daarna begon het idee te rijpen om een zaalvoetbalploeg te starten. Enkele spelers wonen intussen in Ieper en sindsdien is De Margriet op De Leet uitgegroeid tot ons stamcafé. Ook cafébaas annex speler Tommy Dereyne zag het zitten om mee te stappen in het verhaal. Zo werd onze ploeg tot SVD De Margriet omgedoopt. SVD staat voor Sterk, Vlug en Dapper. Ook onder meer de club Handzame speelt met dit voorvoegsel.”

Meteen de titel gepakt

In hun eerste seizoen werd meteen de titel gepakt. “We hoopten en dachten wel dat bovenin meedraaien mogelijk was. We pakten 60 op 66, enkel tegen Aux Trois verloren we twee keer. De titel is al enkele weken binnen, nadat onze dichtste belager P Creativesport net voor onze onderlinge confrontatie punten liet liggen. We beseffen dat het volgend seizoen andere koek zal worden in de hoogste divisie.”

“Onze laatste match tegen De Oude Veemarkt wonnen we met 8-4. Tommy deed nog maar voor de tweede keer mee en scoorde in deze wedstrijd zijn eerste doelpunten. We hebben het voorlopig rustig gehouden, er volgt zeker nog een stevig kampioenenfeest in ons stamcafé”, lacht de kredietadviseur.

(API)