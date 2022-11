Survivalrun Brugge-Damme-Brugge: Stien Van Tieghem eerste jaar bij de volwassenen

Zondag 6 november heeft tussen Brugge en Damme opnieuw een survivalrun plaats. Stien Van Tieghem (18) uit Brugge kroonde zich de voorbije jaren vier keer tot Belgisch kampioen bij de jeugd. Nu staat ze een eerste keer aan de start bij de volwassenen.

“Het wordt spannend. Ik ben benieuwd hoe het gaat verlopen”, klinkt het. “Met het bandje om de pols aankomen is voor mij het belangrijkste. Ik zou dan de eerste vrouw zijn van onze club die de ganse wedstrijd kan volbrengen. Voor mij zal de grootste stap zijn om die hindernissen te overwinnen.”

“Vooral die lange gecombineerde over het water. Ik hoop dat mijn armen daar niet helemaal verzuurd geraken zodat ik de wedstrijd tot een goed einde kan brengen. Soms zijn het de kleine dingen die het samen extra lastig maken”, weet de Brugse atlete.

Wijziging in parcours

Survivalrun is een loopwedstrijd over een geaccidenteerd terrein, door velden, weiden, bossen, grachten, waarbij een hele reeks proeven en hindernissen genomen worden: touwenparcours, klimnetten, boomstamloop, houthakken, boogschieten enzovoort.

“Het parcours is in grote lijnen vergelijkbaar met vorig jaar. Er is één serieuze wijziging. Vanaf de zone Blauwe Zaal, die helemaal vernieuwd is, tot doorsteek Polderstraat volgen de deelnemers een ander traject”, vertelt organisator Luc Lutters. “We gaan niet meer onmiddellijk de Polderstraat op, maar er zijn weiden en vooral grachten als doorsteek. Dat laat ons toe om een paar nieuwe hindernissen in te plannen.”

Ons land heeft twee survivalrunverenigingen, in Brugge en in Adegem. Zij organiseren om beurt het BK. Dat heeft op 20 november plaats in Oost-Vlaanderen. De wedstrijd in Brugge zaterdag is goed voor ruim 700 deelnemers. Zij in competitie zijn in voorbereiding voor het nationaal kampioenschap.

Veertig hindernissen

“Wat telt, is dat je het zeer gevarieerd parcours met al z’n uitdagingen de baas kunt”, vindt Lutters. “De winnaar is uiteraard wie al lopend binnen de beste tijd in alle hindernissen slaagt. In principe is een survivalrun voor iedereen toegankelijk en haalbaar.”

Vanaf 18 jaar is er een parcours van 10 kilometer of voor wie op de circa veertig hindernissen zijn grenzen wil aftasten. Zo’n hindernis kan uit meerdere proeven bestaan. Er zijn lopers die alles nog eens een tweede keer doen. Ook voor de jeugd is er een competitie: 10 km (15-17 jaar) en 7 km (12-14 jaar). Alle deelnemende dames doen tevens 10 km.

Elkaar ondersteunen

Stien Van Tieghem, die in september een wedstrijd van 7 kilometer won in het Nederlandse Udenhout, maakt deel uit van het organiserende Survivalrun Club West-Vlaanderen. “Met de dames ondersteunen wij elkaar toch op dit soort wedstrijden. Dit geeft mij een extra motivatie om het goed te doen. Er zijn ook Nederlandse clubs die meedoen. Daar staat de sport verder dan bij ons”, weet Stien die in het eerste middelbaar met survivalrun begon.

Dat is nu in combinatie met triatlon of duatlon bij het Brugse TBT en wielrennen. “Omwille van enkele blessures geraakte het lopen bij Olympic Brugge wat op de achtergrond en ben ik daarmee gestopt. Nu fiets ik, zij het nog maar vrij recent bij Gaverzicht- BE Okay. En ik heb toch al enkele wedstrijden gedaan.”

Recreatieve deelnemers kunnen zich nog inschrijven via survivalrunbrugge.be.

