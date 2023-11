Survivalrun Brugge-Damme-Brugge is aan 25ste editie toe

Zondag 5 november heeft tussen Brugge en Damme opnieuw een survivalrun plaats. Competitielopers strijden er om de Belgische titel. Bart De Jaegher uit Assebroek neemt samen met zijn dochter Pommelien recreatief deel. Zijn echtgenote Lies Rossey fungeert als jurylid.

Een survivalrun is een loopwedstrijd over een geaccidenteerd terrein, door velden, weiden, bossen, grachten, waarbij een hele reeks proeven en hindernissen genomen worden. Je kan er als recreant of als competitieloper aan deelnemen. Individueel, in duo of in groep, en kiezen uit verschillende afstanden.

Extra stimulans

Bart De Jaegher is al enkele jaren lid van het organiserende Surivalrun Club West-Vlaanderen. Ook zijn dochter Pommelien (10) heeft sinds kort de survivalkriebel te pakken. Beiden doen zondag de koppelrun. “Vroeger nam ik individueel deel in een hogere categorie. Maar dit jaar ben ik niet zo goed getraind”, klinkt Bart. “Het leuke eraan is lopen in de natuur, de hindernissen proberen te overwinnen. In dit geval, door de deelname van mijn dochter, was het een extra stimulans om opnieuw naar de club te gaan en aan de wedstrijd mee te doen.” Voor Pommelien is het vooral een ervaring. Zij houdt enorm van klimmen. Naar dit soort hindernissen kijkt zij het meeste uit. “Het wordt spannend. Laatst hebben we nog special effects geprobeerd of de diverse attributen die je tijdens het klimmen dient te overwinnen”, vertelt de jonge deelneemster. “De moeilijkheid is doseren in combinatie met een juiste en goeie techniek. Ik hoop dat we plezier beleven om dit samen als vader en dochter tot een goed einde te brengen”, vult de papa aan.

Vrijwilligers

De opbouw van het parcours gebeurde door vele vrijwilligers, want zonder hun inzet geen wedstrijd. Lies Rossey zal de survivalrun van nabij volgen, aan een hindernis om te zien of alle deelnemers het goed en correct doen. “Langs de Polderstraat waar de lopers het Zuidervaartje uitkomen. We voorzien daar een tentje en een vuur, zodat ze zich indien nodig wat kunnen opwarmen.” (ACR)