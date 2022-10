Surfpionier Frank Vanleenhove uit Knokke-Heist is oudste deelnemer ooit op WK wakeboarden

Van 2019 is het geleden dat er een WK wakeboarden en wakeskaten aan de kabel kan doorgaan, maar van 30 oktober tot 6 november is het zover. Reden genoeg voor een delegatie van de Knokse watersportclub Lakeside Paradise om naar Thailand te reizen. Ook aanwezig: uitbater en surfpionier Frank Vanleenhove (60), die bovendien zélf ook deelneemt. Daarmee wordt hij meteen de oudste deelnemer ooit aan een wereldkampioenschap. “Leuk, al ben ik hier vooral op prospectie”, glimlacht Frank. “Ooit willen we zo’n wedstrijd naar Knokke-Heist halen.”

Met Ike Vanleenhove (14), Noah Ferson (16) en Louis Eggerickx (17) heeft de watersportclub Lakeside Paradise heel wat jong talent in Thailand. Ze zijn Europese top en koesteren stuk voor stuk grote ambities in hun categorie.

Veteranen

Frank Vanleenhove (60) heeft die ambities minder. Hij treedt aan bij de veteranen en is meteen de oudste deelnemer ooit aan een WK. “De veteranenklasse betekent 40-plussers. En geen 50-plussers, of 60-plussers”, lacht Vanleenhove.

“Dat ik opval door mijn leeftijd? Op deze manier hoef ik niet alleen aan de kant toe te kijken. Bovendien heb ik in België weinig tijd om zélf nog op het water te staan. Hier kan dat wel nog eens volop. Enkele veertigers kwamen me zelfs al vragen wat ze moeten doen om binnen twintig jaar nog altijd te kunnen wakeboarden. Op een bepaalde manier maak ik dus wel een statement. Dat ook 40-plussers en zelfs 50- en 60-plussers plezier kunnen beleven aan deze sport.”

Internationale wedstrijd in Knokke-Heist

Frank zegt het allemaal met de glimlach. Een sterke prestatie afleveren is dan ook niet zijn bekommernis. De surfpionier en uitbater van Lakeside én Surfers Paradise is vooral op het WK om inspiratie op te doen.

“We hebben de ambitie om met Lakeside Paradise een grote internationale wedstrijd te huisvesten. Daar komt echter heel wat bij kijken. Zo’n 500 mensen moeten op hotel, plus de hele wedstrijdentourage en de jury”, stelt Vanleenhove. “De beste manier om alles van dichtbij mee maken was voor mij om zelf mee te doen.”

Verwachtingen

Wat hij verwacht van de jonge garde van Lakeside Paradise op het WK? “Landen zoals Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland… zijn hier met delegaties van wel meer dan 20 deelnemers, plus begeleiding waaronder coaches, physical trainers en videospecialisten. Die laten niets aan het toeval over, én alles wordt betaald door hun federatie. In België staan we nog zover niet”, aldus Vanleenhove.

“Naast de overkoepelende, is er een Waalse Federatie, en er is Waterski Vlaanderen (WSV), die alleen een kleine vergoeding voorzien voor diegenen die finaleplaatsen halen. Talent hebben we zeker, maar andere landen bijbenen op vlak van omkadering is nog een werk van lange adem.” (MM)