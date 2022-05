Supporters schreeuwen HBC Izegem naar overwinning

De Heren Liga 2-ploeg van HBC Izegem speelde op zaterdag 14 mei de laatste wedstrijd van het seizoen en kroonde zich tot kampioen.

Bij winst in en tegen Overpelt was HBC Izegem zeker van de titel. Vorige week kon Izegem de leiderspositie nog overnemen van Evergem Gent dankzij winst in hun rechtstreeks duel.

Een volle dubbeldekker met supporters reisde mee af naar Overpelt om de Liga 2-ploeg naar de overwinning te schreeuwen en met succes. Izegem won in Overpelt met 23-29 en kroont zich op de laatste speeldag tot kampioen.

(RV)