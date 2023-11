Super Mario maakt dartsdroom waar en mag naar het WK in Ally Pally

Mario Vandenbogaerde (50) mag vanaf 15 december deelnemen aan het WK darts in het Londense Ally Pally. De uit Beselare afkomstige Geluwenaar heeft dit onder meer te danken aan zijn sterke prestaties in de Players Championships.

Op het dertigste en laatste Players Championship dartstoernooi van het seizoen is Mario Vandenbogaerde (PDC-69) donderdag in het Engelse Barnsley met een achtste finale beste Belg geworden. De 50-jarige West-Vlaming versloeg de Duitser Martin Schindler (PDC-23) met 6-0, de Nederlander Jermaine Wattimena (PDC-55) met 6-3 en de Amerikaan Danny Lauby (PDC-144) met 6-4. Voor een plaats in de kwartfinale botste hij op de Welshman Jim Williams (PDC-48) en verloor Super Mario met 6-2.

Ally Pally

Dankzij zijn sterke prestaties mag Mario zich opmaken voor het WK darts in het Londense Alexandra Palace, beter bekend als Ally Pally. Het WK start op 15 december.

Combinatie met job

Mario mocht op 1 juni 50 kaarsjes uitblazen en hij is samen met Carla Dumoulein. Ze verhuisden eerder dit jaar van Beselare naar Geluwe. Het is mede dankzij Carla dat Mario de draad weer opnam. Mario combineert zijn passie voor het darts met een drukke job in de bouwsector. Samen met zoon Sebastiaan heeft hij zijn eigen bouwonderneming.