Summer Challenge op Watewy

Op 15 augustus staat er opnieuw een stevige krachtmeting op het programma in Tielt. Op het sportterrein aan de Watewy organiseert de vzw Tielts Conditiecentrum namelijk opnieuw de jaarlijkse Summer Challenge. Daarbij nemen dertien ploegen het tegen elkaar op in dertien pittige sportieve proeven.

Het is de eerste keer dat het evenement opgenomen is in de zomerkalender van Tielt Zomert, al heeft de Challenge al een lange geschiedenis achter de rug. Bijna twintig jaar geleden organiseerde het Tieltse Conditiecentrum voor het eerst een wedstrijd op de Watewy.

“Het startte destijds met een competitie voor individuele sporters”, weet An Vannieuwenhuyze van het Conditiecentrum. “Maar na tien jaar hebben we het concept van de Summer Games aangepast naar een Challenge met ploegen van zes. Dat sloeg meteen aan en ik denk dat we ondertussen al aan de achtste editie zitten.”

Er kunnen maximaal dertien ploegen deelnemen aan het dagvullende evenement. Dat aantal wordt nagenoeg elk jaar ook gehaald. “We hebben uiteraard veel ploegen uit Tielt, maar elk jaar hebben we ook mensen uit andere gemeenten die hier hun krachten met elkaar komen meten. Dit jaar hebben we onder meer een aflossingsrun, een springkastelenparcours, windfietsen, bankduwen en darts. Ook een carpull (een auto vooruit trekken, red.) staat op het programma. De focus ligt bij ons wel echt op het sportieve. Iedereen kan deelnemen, maar uithouding en kracht zijn belangrijk.”

Vrouwelijk pit

“Ook dames zijn overigens zeker welkom. Ploegen met vrouwen in de rangen krijgen per vrouwelijk lid een voordeel van 4 procent in de uiteindelijke puntentelling. We verloten prijzen onder de deelnemers en de eerste drie teams krijgen een abonnement van het Tielts Conditiecentrum”, besluit An. (SV)

Inschrijven voor de Summer Challenge kan nog via an.vannieuwenhuyze@hotmail.com of www.fitnesstielt.be. Per ploeg betaal je 120 euro, een broodje op de middag en een spaghetti ‘s avonds zijn inbegrepen in de prijs.