Succesvolle zeildag voor kinderen met een beperking

Onder het motto ‘Iedereen moet kunnen zeilen, ook mensen met een handicap’ organiseerden De Ouders vzw en Sailability Belgium op Vaderdag een open zeildag op vijf locaties in Vlaanderen.

In Brugge was de Brugse Zeil- en Yachtclub de uitvalsbasis voor dit initiatief en daar waren er meer dan honderd deelnemers, onder wie een 30-tal kinderen met een handicap die samen met hun familie het water op gingen om voor het eerst in een aangepaste boot alle zeilen bij te zetten.

“Dit is een prachtig initiatief, en we zien dan ook enkel blije gezichten. Sommigen hebben al laten weten lid te willen worden om zo maandelijks te kunnen zeilen”, aldus Wendelien De Baere van De Ouders vzw, een netwerk van ouders voor ouders van kinderen met een beperking, die over heel Vlaanderen meer dan 2000 leden telt.

“We zijn heel blij dat we nog eens live met onze gezinnen in gesprek konden gaan. Door de coronapandemie zijn gezinsactiviteiten zoals deze lang niet kunnen doorgaan. Met Sailability vzw vonden we een ideale partner om er voor alle kinderen en hun familie een avontuurlijke en onvergetelijke gezinsdag van te maken”, luidt het nog.

Perfecte sport

“Het is de eerste keer dat we samenwerkten met De Ouders vzw, vooral met het oog op het uitbreiden van ons ledenbestand met kinderen, jongeren en gezinnen. Zeilen is de perfecte sport om rust en vrijheid op het water te voelen of om bepaalde vaardigheden te verbeteren. Dat willen we ook mogelijk maken voor kinderen met een handicap en hun familie. Want bijzondere kinderen houden ook van spel, sport en avontuur. Met meer dan 200 deelnemers mogen we gerust spreken van een onverhoopt succes en dat smaakt zeker naar meer”, zegt voorzitter Philippe Vanderhofstadt van Sailability Belgium.

Sailability is een inclusieve zeilclub die samenwerkt met verschillende zeilclubs, verspreid over heel Vlaanderen. “De zeilclubs moeten ervoor zorgen dat pontons, cafetaria, toilet en eventueel douche toegankelijk zijn. Zelf zorgen wij voor aangepaste boten en liften. De Brugse Zeil- en Yachtclub is, na die van Mol, de tweede club waarmee we samenwerken”, aldus Vanderhofstadt.

Ook wedstrijdzeilers

“We werken al acht jaar samen met Sailability. Eens per maand komen er gemiddeld een 15-tal mensen met een beperking zeilen. Er zijn er ook die op eigen initiatief wekelijks komen trainen. We hebben ook G-zeilers die aan nationale en internationale competities deelnemen”, vertelt Maarten Van Hees, die bij de BZYC verantwoordelijk is voor de G-zeilers.

“Als club staan wij ervoor open om ook kinderen met een beperking en hun ouders te leren zeilen. Daarnaast organiseren we in september in samenwerking met Sailability een Open Zeildag op zee. We nemen dan ook de G-zeilers mee en dat is telkens een groot succes”, vult BZYC-voorzitter Didier Vogels nog aan. (CGRA)