Succesvolle opstart voor nieuwe club ‘Kickboxing Wingene’

Kickboxing Wingene is een gloednieuwe kickboxclub die op 1 februari 2023 boven de doopvont gehouden werd. De boksclub komt er in opvolging van Kick-West. Ze bieden lessen aan voor volwassenen, kinderen en jeugd en tellen nu al meer dan honderd leden.

Kick-West werd twaalf jaar geleden opgericht en Dominique Vandekerkhove was toen de voorzitter. Hij besloot om in 2022 afscheid te nemen van de club en dit alles bracht vechtsportclub Kick-West in gevaar. Er waren plannen om de overdracht naar een nieuwe voorzitter vlot te laten verlopen, maar dit gebeurde niet zo eenvoudig. De ploeg bleef niet bij de pakken zitten en samen richtte ze een nieuwe kickboxclub op. “Een nieuw bestuur, een nieuwe organisatie, een nieuw elan en dus ook een nieuwe naam en logo bracht ons tot bij Kickboxing Wingene”, vertelt secretaris Ben De Corte. “Vandaag zit de club opnieuw met een ledental van meer dan honderd. Door samenwerking met de gemeente Wingene en de sportdienst kon de club heropgestart worden. De club kreeg bevestiging door de Belgische Kempo Organisatie en zo zijn wij opnieuw vertrokken.”

Gezellige familieclub

Er zijn kickboxlessen voor volwassenen, kinderen en de jeugd, en dit zowel op recreatief als competitief niveau. “Bij de volwassenen staat trainer en coach Ronny Vandenbrande aan het roer. Samen met zijn zoon Kenzo en Lennart De Meyer krijgen de volwassenen hun wekelijkse intensieve trainingen op dinsdag en donderdag. Onze voorzitter Bert De Meyer en Axelle Deruddere staan aan het hoofd van de jeugdopleidingen. Wij kunnen ook rekenen op een aantal ouders van jeugdleden, die verenigd zijn in de ‘Friends van den boks’. Voor dit jaar staan er reeds een aantal deelnames aan nationale trainingen en binnenlandse jeugdtoernooien op de agenda, met deelnames aan internationale toernooien in het buitenland in 2024.”

Kickboxing Wingene kende een goede start en kent ook een goede doelstelling naar de toekomst toe. “Wij zijn een gezellige familieclub waar iedereen kan kennismaken met een fantastische sport en dit onder begeleiding van gemotiveerde trainers. De club organisatorisch en financieel gezond houden is onze hoogste prioriteit. Voor dit jaar ligt de focus van het bestuur dan ook bij het leggen van een basis voor nog vele jaren kickboxplezier in Wingene. Het ‘Train the trainer’-programma is daar een mooi voorbeeld van. Jeugdleden die talent hebben en vanaf de leeftijd van 12 jaar interesse tonen worden op sleeptouw genomen en begeleiden mee de trainingen voor onze jeugd jonger dan 12 jaar. Deze vernieuwde aanpak valt in goede aarde bij onze leden en ook bij de ouders.” (NS)