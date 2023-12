Succesvolle jeugdcup badminton

De Oostrozebeekse badmintonclub organiseerde de jaarlijkse jeugdcup. Het werd alweer een enorm succes met liefst 130 deelnemers. De club kon ook eigen spelers inzetten. Felix De Cleyn, die voor de eerste keer in de A-reeks speelde, had het heel moeilijk maar speelde een puike partij zodat kan gezegd dat de speler een mooie toekomst in het badminton tegemoet ziet. Karel Snauwaert speelde enkele mooie wedstrijden maar haalde nipt de poule niet. Verder speelden Jasper Schotte en Joachim Demasure mee in het minibad. Wout Vermeersch trad aan bij de U15, Daan Vermeersch en Arne Vanden Berghe in de U17. Op de foto v.l.n.r. Noah Vermeersch, Steven Baert, Warre Baert, Jorge De Cleyn en vooraan Pieter-Jan Snauwaert, Felix De Cleyn en Karel Snauwaert. (CLY/foto CLY)