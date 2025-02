Succesvolle competitie voor Tafeltennisclub Knokke-Heist: “Na de B-ploeg nu ook de A-ploeg richting titel”

TTC Knokke-Heist B was in provinciale interclub al eerder zeker van het kampioenschap en de promotie in afdeling 5B. Zaterdag won de A-ploeg in 4B op bezoek bij TTC Damme en zette hiermee een serieuze stap richting de titel en het stijgen naar derde afdeling.

De A-ploeg trok alvast heel emotiveerd naar Damme. Na een 8-8 in de heenronde moest er gewonnen worden om de titel veilig te stellen. Het werd uiteindelijk 0-16. “De uitslag is misschien wat overdreven. Met nog drie ontmoetingen te gaan, met zeven punten voorsprong, mag het voor hen eigenlijk niet meer verkeerd lopen”, vindt voorzitter Bernard Verroens.

Halfweg februari, zes speeldagen voor het einde van de interclubcompetitie, was de eerste plaats al een zekerheid voor de B-ploeg. Dit team neemt volgend seizoen in 4B de plaats van het A-team in. “We hebben de A-ploeg voor dit seizoen versterkt, waardoor we twee spelers hebben kunnen laten zakken naar de B-ploeg, zodanig dat beide teams eigenlijk een reeks te laag zaten.” De tafeltennisclub is dan ook gestart om met deze twee ploegen kampioen te spelen en dat is gelukt. “Ik denk niet dat er versterking bijkomt. De twee groepen blijven zoals ze zijn, met de ambitie om beiden in de middenmoot mee te draaien. We moeten realistisch zijn. Met de A-ploeg gaan we momenteel niet in tweede geraken.”

Jeugd

De derde en vierde ploeg van TTC K-H draaien mooi mee in hun reeks. “Daar willen we vooral onze jeugd in laten doorstromen. En dan is er nog de veteranen die in de eerste plaats voor hun plezier spelen en die jongeren wat onder hun vleugels nemen.”

Dat de jeugd kan doorgroeien is belangrijk bij TTC Knokke-Heist. Er zijn nu een twaalftal jonge leden, waarvan meer dan de helft in competitie speelt. “Onze jeugdwerking, waar we nu toch al enkele jaren op inzetten, gaat er mooi op vooruit. We zitten echter in een uithoek van de provincie om nieuwe jonge leden te werven. Om hen aan te trekken, richten we ons dan bijvoorbeeld richting de scholen.”(ACR)