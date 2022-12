Succesvol toernooi bij Thor Handbal

Thor Handbal Oostende heeft vorige zondag onder grote belangstelling in sportcentrum Marie-Thérèse Degryse een succesvol toernooi voor U8 en U10-ploegen georganiseerd. Er werden een 50-tal wedstrijden gespeeld.

Bij de U8 moesten de meisjes van Thor optornen tegen drie ploegen van Kortrijk. Winst zat er niet in, maar de matchen waren wel zeer leerrijk. Bij de U10 kwamen zeven gemengde ploegen in actie: Kortrijk (2), Roeselare (2), Brugge en Oostende (2). De zege ging naar Kortrijk 1. De wedstrijden werden in goede banen geleid door de acht jonge scheidsrechters van Thor en voor hen was het toernooi ook een leerrijke, praktische ervaring.

Op de foto staan de jonge scheidsrechters: Erin De Leersnijder, Ina Lambert, Chloé Devisscher, Chinouk Vandemaele, Lieze Neyrinck, Jaan Maes, Nel Van Mieghem, Stan Van Overtvelt. (foto FRO)