Streekgenoten aan de slag op WK telefoonboekbiljarten

Vijftien biljarters uit Waregem en omstreken trekken op 14 mei naar het Nederlandse Genemuiden voor het wereldkampioenschap telefoonboekbiljarten. Dat is een laagdrempelige variant van driebandbiljart. “Plezier staat voorop op dat WK”, klinkt het bij de Belgische delegatie.

Het spel werd uitgevonden door de Nederlander René Bonthuis. Hij is een chauffeur en bracht het spelletje mee naar de streek rond Waregem. Zo raakte het wat verspreid bij vrienden en kennissen van Waregemnaar Eddy Delesie, één van de grondleggers in België. Ondertussen is het wereldkampioenschap telefoonboekbiljarten al aan de vijfde editie toe en ontvangt het ongeveer 150 deelnemers.

De Belgische delegatie omvat 15 biljarters, waaronder ook gewezen wereldkampioen Vincent De Gloire uit Deerlijk.

Hein Callens (34), Dimitri Goemaere (34) en Ruben Vanlaeken (31) zijn 3 van de 15 Belgische deelnemers van het wereldkampioenschap telefoonboekbiljarten. “Bij telefoonboekbiljart liggen twee houten blokken met de afmetingen van een telefoonboek in het midden van de tafel. Het is de bedoeling om de witte bal tegen de rode te stoten met behulp van de randen van de tafel en de houten blokken. Je speelt het elk om beurt en wie het eerst drie keer mist, ligt eruit”, legt Hein Callens uit Sint-Baafs -Vijve uit.

Draak

Hij ging al eens mee naar het wereldkampioenschap en raakte tot in de kleine finale. Nu wil hij beter scoren en durft hij zelfs de wereldtitel te ambiëren. Hulstenaar Dimitri en Deerlijknaar Ruben gaan voor het eerst mee naar Genemuiden.

“We leerden het spelletje dankzij Hein kennen. De regels zijn heel simpel en je hoeft niet over te lopen van het talent om het goed te kunnen spelen. Maar als je goed kan driebanden heb je wel een streepje voor. In theorie kan je in 99,8 procent van de gevallen de witte bal tegen de rode stoten. In de praktijk is dat iets moeilijker”, geeft Dimitri die opgroeide in Wielsbeke toe. Hij wil zo ver mogelijk geraken op het tornooi, maar gaat vooral mee om plezier te maken.

Ruben heeft dan eerder een aparte ambitie. “Ik ben pas recent begonnen met telefoonboekbiljart. Mijn dag is geslaagd als ik één Nederlander achter mij kan laten”, lacht hij. Op het wereldkampioenschap steken de Nederlanders en de Belgen af en toe de draak met elkaar, meent Hein. “Er wordt wel eens een stek gegeven, maar uiteindelijk mondt het tornooi altijd uit in één groot verbroederingsfeest. En dat is waar wij eigenlijk nog het meest naar uitkijken”, besluit hij.