Stoffel Vandoorne zevende in tweede e-Prix Saoedi-Arabië, zege voor Edoardo Mortara

Stoffel Vandoorne (Mercedes), vrijdag tweede in de eerste e-Prix van het seizoen, is zaterdag in Diriyah zevende geworden in de tweede e-Prix van Saoedi-Arabië.

De Zwitser Edoardo Mortara (Rokit Venturi) won. De Nederlander Robin Frijns (Envision) werd op 451 duizendsten tweede, de Braziliaan Lucas di Grassi (Rokit Venturi) op 912 duizendsten derde en de Duitse Belg André Lotterer (Heuer Porsche) op 1.125 vierde.

Vandoorne finishte op 3.586. Zijn Nederlandse teamgenoot Nyck de Vries, winnaar van de eerste e-Prix en zaterdag op de pole gestart, werd pas tiende op 5.924.

Mortara gaat aan de leiding in de WK-stand. Met 33 punten heeft hij vier punten voor op De Vries. Vandoorne is op zes punten derde, Lotterer op 21 punten zevende. Het Rokit Ventura van teambaas Jérôme D’Ambrosio gaat aan de leiding bij de teams.

De derde van zestien e-Prix vindt zaterdag 12 februari in Mexico City plaats.