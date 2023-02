Stoffel Vandoorne zevende in ePrix Kaapstad

Stoffel Vandoorne (DS Penske) is zaterdag in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad zevende geworden in de vijfde ePrix van het seizoen. Hij finishte op 4.210 van de Portugees Antonio Félix da Costa (Heuer Porsche), die voor de zege Vandoornes Franse teamgenoot Jean-Eric Vergne 281 duizendsten achter zich liet. De Nieuw-Zeelander Nick Cassidy (Envision Racing) werd op 1.808 derde. André Lotterer (Avalanche Andretti), die met een Duitse licentie rijdt, werd op 8.755 als negende afgevlagd.

Vandoorne kroonde zich vorig jaar tot wereldkampioen, maar het ziet er niet naar uit dat hij die titel zal kunnen verlengen. In Kaapstad boekte hij zijn beste resultaat van dit seizoen. Twee weken terug in de ePrix van Haiderabad werd hij achtste. In de stand is de 30-jarige West-Vlaming met 11 punten dertiende.

De Duitser Pascal Wehrlein (Heuer Porsche) behield ondanks een opgave in kaapstad met 80 punten de leiding. De Brit Jake Dennis (Avalanche Andretti) is met 62 punten tweede, Vergne met 50 punten derde. Lotterer staat met 18 punten op de elfde plaats.

De zesde van zestien ePrix wordt zaterdag 25 maart in het Braziliaanse Sao Paulo gereden.