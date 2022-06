Stoffel Vandoorne wordt vijfde in Jakarta maar behoudt WK-leiding

Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ) is zaterdag als vijfde geëindigd in de eerste ePrix van Jakarta, de negende manche van het wereldkampioenschap Formule E. Hij blijft leider in de WK-tussenstand.

De West-Vlaming kwam als achtste uit de kwalificaties en schoof op de startgrid nog een plaats op na een bestraffing voor de Duitser Pascal Wehrlein (Porsche). Vandoorne ging vervolgens voorbij de Zwitser Sébastien Buemi (Nissan) en de Brit Jake Dennis (Andretti) maar bleef dan hangen achter de Portugees Antonio Felix Da Costa (DS Techeetah).

De zege was voor de Nieuw-Zeelander Mitch Evans (Jaguar). Die behaalde zijn derde seizoenszege voor de Fransman Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) en de Zwitser Edoardo Mortara (RoKit).

Vandoorne behoudt in de WK-stand de leiding met 121 punten voor Vergne (116 punten).