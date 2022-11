Stoffel Vandoorne wordt test- en reserverijder bij F1-renstal Aston Martin

Kortrijkzaan Stoffel Vandoorne gaat in 2023 aan de slag bij het Formule 1-team van Aston Martin. Hij wordt er test- en reserverijder, zo bevestigt de renstal dinsdag.

De 30-jarige Vandoorne zal zijn F1-activiteiten combineren met het Formule E-kampioenschap. Daarin kroonde de West-Vlaming zich afgelopen seizoen in een Mercedes tot kampioen. Komend seizoen rijdt hij voor het DS Penske Team.

Bij het Britse Aston Martin worden de zitjes volgend jaar ingenomen door de Canadees Lance Stroll en de Spanjaard Fernando Alonso. Vandoorne wordt er invaller naast de Braziliaanse F2-kampioen Felipe Drugovich.

Vicewereldkampioen

Tussen 2016 en 2018 reed Vandoorne voor McLaren 41 Grote Prijzen in de Formule 1. Hij haalde acht keer een top 10 maar verloor in 2019 zijn plaats. Daarop stapte Vandoorne over naar Mercedes, dat hem uitspeelde als vaste rijder in de electrische FE. Hij werd meteen vicewereldkampioen. Na een negende plaats in 2021 volgde dit jaar de opperste bekroning. Tegelijk was hij bij Mercedes ook testrijder maar een kans in een GP kwam er niet.

Bij Aston Martin wordt Vandoorne herenigd met tweevoudig wereldkampioen Alonso, met wie hij een duo vormde bij McLaren. De Spanjaard maakt zelf de overstap van het Franse Alpine en neemt het stuur over van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, die stopt.

Vooruitgang boeken

“Het is heel opwindend om als reserverijder in de F1 aan de slag te gaan en ik ben in de wolken dat het bij Aston Martin gebeurt”, zegt Vandoorne. “Ik heb van dichtbij gevolgd hoe het team zich operationeel ontwikkeld heeft en ik weet hoe vastberaden ze zijn om op alle vlakken vooruitgang te boeken.”

Vandoorne noemt het “een prachtige taak” Alonso en Stroll te kunnen bijstaan bij het ontwikkelen en verbeteren van de bolide. “Ik kijk erg uit naar de uitdaging, en de beloning, van het samenwerken met de hele organisatie op Silverstone”, besluit hij.

Harde werker

Teambaas Mike Krack zegt dat Vandoorne alles in huis heeft voor zijn nieuwe rol. “Hij is snel, analytisch, een harde werker en een fantastische ploegspeler. Hij zal perfect passen binnen de organisatie en samenwerken met onze andere testrijder Felipe Drugovich. Het team is erg gemotiveerd voor volgend jaar en de aanduiding van Stoffel, naast Fernando, Lance en Felipe, biedt extra diepgang aan ons fantastisch pilotenteam.”

Krack benadrukt dat Vandoorne een “significante rol” krijgt. “We rekenen op hem om hard samen te werken met onze ingenieurs om de prestaties in 2023 en daarna te verbeteren.”

(BELGA)