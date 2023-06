Stoffel Vandoorne wordt 12e in ePrix in Portland

Stoffel Vandoorne (DS Penske) is zaterdag als twaalfde geëindigd in de ePrix van het Amerikaanse Portland, de twaalfde manche van het wereldkampioenschap Formule E. De zege ging naar de Nieuw-Zeelander Nick Cassidy (Envision Racing).

Regerend wereldkampioen Vandoorne moest net als zijn Franse ploegmaat Jean-Éric Vergne in de pitsstraat starten. DS Penske werd namelijk gesanctioneerd voor de installatie van een scanapparaat in de pits dat data verzamelt over alle wagens, wat niet toegelaten is. Vergne en Vandoorne werden respectievelijk zesde en tiende in de kwalificaties.

De vanop de polepositie vertrokken Brit Jake Dennis (Avalanche Andretti) finishte als tweede. De Portugees Antonio Felix Da Costa (TAG Heuer Porsche) vervolledigde het podium.

In de tussenstand van het wereldkampioenschap is Jake Dennis de nieuwe leider met 154 punten. Nick Cassidy is tweede met een punt minder. Vandoorne, die zaterdag geen punten sprokkelde, staat op de elfde plaats met 42 punten.

Het Formule E-seizoen gaat in het weekend van 15-16 juli verder met twee manches in Rome.