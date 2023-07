Stoffel Vandoorne voert op Spa-Francorchamps bandentesten uit voor Aston Martin

Stoffel Vandoorne zal volgende week dinsdag en woensdag voor Formule 1-renstal Aston Martin bandentesten uitvoeren op het circuit van Spa-Francorchamps, waar dit weekend de Grand Prix van België plaatsvindt. Dat deelde het Britse team van Fernando Alonso en Lance Stroll dinsdag via Twitter mee.

Can’t wait to drive an F1 car again! It’s been a while 🗓️ 🟢💪🏼 https://t.co/3YDolHA4CF — Stoffel Vandoorne (@svandoorne) July 25, 2023



Vandoorne is sinds dit seizoen test- en reserverijder bij Aston Martin. “Ik kijk er erg naar uit om nog eens in een Formule 1-wagen te rijden, dat is alweer een tijdje geleden”, reageerde Vandoorne op zijn account.

Van 2015 tot 2018 reed de 31-jarige Vandoorne 41 Grands Prix voor McLaren. Nadien ging hij voor Mercedes aan de slag in de Formule E. Daarin kroonde hij zich vorig jaar tot wereldkampioen. Dit seizoen rijdt Vandoorne het kampioenschap voor elektrische bolides voor Penske. Na veertien van zestien ePrix is hij pas elfde in de stand. De laatste twee ePrix vinden dit weekend in Londen plaats.