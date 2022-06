Stoffel Vandoorne vertrekt vanuit achtste positie in Jakarta

Stoffel Vandoorne start zaterdag vanop de achtste plaats in de ePrix van Jakarta, de negende manche van het wereldkampioenschap Formule E.

De Kortrijkzaan werd in zijn Mercedes EQ uitgeschakeld in de kwartfinales van de kwalificaties. “Ik werkte goeie rondjes af in mijn groep maar daarna slaagde ik er niet in dat te herhalen in de duels. Daar ligt nog een beetje werk op de plank want het is niet de eerste keer.”

Ondanks zijn minder goeie uitgangspositie kijkt de WK-leider met vertrouwen uit naar de race. “We kunnen een goede wedstrijd neerzetten want de wagen staat er. Het is voor iedereen een nieuw circuit en de omstandigheden zijn warm. Er zijn veel parameters om rekening mee te houden.”