Stoffel Vandoorne verovert pole in Rome

Stoffel Vandoorne vertrekt zaterdagnamiddag (15 uur) vanuit polepositie in de ePrix van Rome, de vierde manche in het wereldkampioenschap Formule E.

De 30-jarige Kortrijkzaan stuurde zijn Mercedes naar winst in de kwalificaties. Hij versloeg in de finale de Nederlander Robin Frijns (Envision Racing).

In de kwalificaties worden de 22 piloten eerst onderverdeeld in twee groepen van elf. De eerste vier van elke groep plaatsen zich voor de rechtstreekse eliminatieduels: kwartfinales, halve finales en finale. De snelste in de finale bekroont zichzelf met de polepositie. Vandoorne haalde eerder dit seizoen ook al de pole in de openingsmanche in het Saoedische Diriyah.

Vandoorne staat na drie Grote Prijzen op de vijfde plaats in de tussenstand van de Formule E. Zondag wordt in Rome nog een ePrix gereden.

(BELGA)