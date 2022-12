Stoffel Vandoorne uit Rumbeke voor de vijfde keer Driver of the year

De 30-jarige Stoffel Vandoorne werd donderdagavond in een afgeladen vol Auditorium 2000 van Brussels Expo opnieuw gehuldigd als RACB Driver of the Year. Hij kreeg van een jury van autosportjournalisten de voorkeur op Betrand Baguette, kampioen in de Japanse Super GT500, en Thierry Neuville, winnaar van twee WK-rally’s en derde in het eindklassement.

Vandoorne werd het voorbije seizoen kampioen in de Formule-E. Met die titel was hij de eerste Belg sinds Jacky Ickx in 1983 die een wereldtitel in de autosport wist te veroveren. Zijn eerdere GP2-titel werd niet als een wereldtitel beschouwd. Binnen enkele weken begint de West-Vlaming al aan het nieuwe Formule E-seizoen, zij het niet langer voor Mercedes. Die verkocht haar Formule E-team aan McLaren, maar daar was geen plaats voor Vandoorne. Hij maakte dan de overstap naar het Amerikaanse DS Penske, waardoor hij in één team komt te zitten met tweevoudig wereldkampioen Jean-Eric Vergne. Daarnaast zal hij in de Formule 1 test- en reservepiloot zijn bij Aston Martin.

“Deze titel heeft een speciale betekenis voor mij”

Vandoorne kreeg de RACB-onderscheiding eerder in 2012, 2014, 2015 en 2020. Hij volgt op de erelijst Dries Vanthoor op. “Ik had mij geen mooier einde van het jaar kunnen wensen,” vertelde Vandoorne tijdens de uitreiking. “Deze titel heeft een speciale betekenis voor mij. De laatste keer dat een Belg wereldkampioen werd, was in 1983 dankzij Jacky Ickx. En Jacky, die mijn resultaten op de voet volgt, was ook aanwezig vanavond.”

Nieuwe generatie wagens

“2023 wordt een serieuze verandering zijn, niet alleen omdat ik van team verander, maar voor iedereen omwille van de nieuwe generatie wagens. Momenteel voelt het, na de eerste tests, erg tricky aan, een uitdaging om mee te rijden. De wagens hebben erg veel vermogen maar niet zo veel grip. Het wordt een uitdaging, zeker op de stratencircuits.” (ACR)