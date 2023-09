Stoffel Vandoorne rijdt ook volgend seizoen voor DS Penske

Stoffel Vandoorne (31) zal ook in 2024 voor DS Penske rijden in het Formule E-kampioenschap. Dat heeft de renstal donderdag bekendgemaakt.

De West-Vlaming kroonde zich in 2022 bij Mercedes tot wereldkampioen in de Formule E. Sinds dit jaar rijdt hij voor DS Penske. In het voorbije seizoen raakte hij niet verder dan een vierde plaats in het Indonesische Jakarta tijdens de tiende manche. Vandoorne pakte een keer de polepositie, in het Braziliaanse Sao Paulo. In de WK-eindstand was hij elfde.

DS Penske behoudt zijn line-up van vorig seizoen, want ook Jean-Éric Vergne blijft aan boord. De Fransman won het Formule E-kampioenschap in 2018 en 2019.

“JEV en ik zijn een van de beste duo’s in het kampioenschap. We hebben het afgelopen seizoen enkele belangrijke stappen gezet en we worden samen steeds sterker. Qua prestaties willen we consistenter zijn komend seizoen. En het uiteindelijke doel is het winnen van het kampioenschap”, reageert Stoffel Vandoorne, die volgend jaar ook officiële racepiloot is bij Team Peugeot TotalEnergies voor het WK uithouding (FIA WEC).

“Ik ben erg blij dat we door kunnen gaan met Jean-Éric Vergne en Stoffel Vandoorne achter het stuur van onze Gen3-auto”, meldt eigenaar Jay Penske. “Het was een eenvoudige beslissing om een van de sterkste duo’s op de grid bij elkaar te houden. In het afgelopen seizoen wilden we groeien, we hebben geleerd van de successen maar ook van de tegenslagen. Niemand van ons was tevreden met de vijfde plaats in het kampioenschap. We weten dat we beter kunnen en met JEV en Stoffel, die een ongelooflijk hoog race-IQ combineren met een niet aflatend verlangen om te winnen, zijn we van plan om volgend seizoen te strijden voor het kampioenschap.”