Stoffel Vandoorne rijdt naar zesde plaats in tweede ePrix van Jeddah

Stoffel Vandoorne (Maserati) is zaterdag als zesde geëindigd in de tweede ePrix van Jeddah. De overwinning in deze vierde manche van het seizoen in het Formule E-kampioenschap was voor de Brit Oliver Rowland (Nissan).

Daags na zijn tiende plaats in de eerste ePrix op Saoedisch grondgebied, moest Vandoorne voor de tweede wedstrijd als 22e helemaal achterin het pak vertrekken. Hij werd om technische redenen immers gediskwalificeerd na de kwalificaties. Na een inhaalrace tekende de West-Vlaming uiteindelijk voor zijn beste resultaat van het nog prille seizoen.

In de tussenstand van het kampioenschap blijft Vandoorne met 16 punten hangen op de dertiende plaats. Rowland (68 punten) verstevigt zijn leiding.

Het WK ligt nu twee maanden stil tot de ePrix van Miami in de Verenigde Staten op 12 april.

De 32-jarige Vandoorne, die in het tussenseizoen DS Penske ruilde voor Maserati, eindigde vorig seizoen als tiende in de eindstand van het kampioenschap voor elektrische bolides. In het seizoen 2021-2022 werd de West-Vlaming bij Mercedes wereldkampioen.