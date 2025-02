Stoffel Vandoorne rijdt naar tiende plaats in Saoedi-Arabië

Stoffel Vandoorne (Maserati) is vrijdag als tiende geëindigd in de eerste ePrix van Jeddah. De overwinning in deze derde manche van het seizoen in het Formule E-kampioenschap was voor de Duitser Maximilian Günther (DS Penske).

De 32-jarige Vandoorne vertrok na de kwalificaties vanuit veertiende positie en slaagde erin nog enkele plaatsen op te schuiven. Hij reed zelfs even in tweede positie, maar zakte na een pitstop weer weg uit de kop.

Maximilian Günther verzilverde zijn pole en haalde het na 31 ronden voor de Britten Oliver Rowland (Nissan) en Taylor Barnard (Neom McLaren). Vandoorne finishte op ruim dertien seconden.

In de tussenstand van het kampioenschap leidt Rowland met 43 punten. Vandoorne staat dertiende met 8 punten.

Morgen, zaterdag, wordt op hetzelfde Jeddah Corniche circuit in Saoedi-Arabië nog een tweede ePrix afgewerkt.

Vandoorne, die in het tussenseizoen DS Penske verliet voor Maserati, eindigde vorig seizoen als tiende in de eindstand van het kampioenschap voor elektrische bolides. In het seizoen 2021-2022 werd hij bij Mercedes wereldkampioen.