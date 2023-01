Stoffel Vandoorne opent nieuw seizoen met tiende plaats

In Mexico-Stad is titelverdediger Stoffel Vandoorne (DS Penske) tiende geëindigd in de eerste manche van het nieuwe seizoen in het WK Formule E. De zege ging naar de Brit Jake Dennis (Andretti).

De voorbije jaren was Vandoorne aan de slag bij Mercedes, maar de Duitse constructeur trok na afgelopen seizoen de stekker uit het Formule E-project. Voor de regerende kampioen was het een moeizaam raceweekend. Tijdens de kwalificatie slaagde de Rumbekenaar er niet in om zich in de top tien te rijden en ook de race zelf verliep moeizaam. Vandoorne, die vanop de 14de positie vertrok slaagde er uiteindelijk in om als tiende over de finish te rijden en zo dus net het laatste WK-punt te sprokkelen. Hij finishte op 29.662 van Dennis.

Net zoals vorig seizoen worden er 16 ePrix gereden. Nieuw op de kalender zijn de races in Hyderabad, Kaapstad, São Paulo en Portland. Ook Monaco is opnieuw van de partij. Marrakech, New York en Seoel zijn op hun beurt van de kalender verdwenen. Op 27 en 28 januari vindt in Saoedi-Arabië de tweede en derde race van het Formule E-seizoen 2023 plaats.

Officieel reserverijder

Komend seizoen zal Vandoorne naast het proberen om zijn wereldtitel in de Formule E te verdedigen ook officieel reserverijder zijn bij het Aston Martin F1 team. De West-Vlaming zal op die manier een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Aston Martin F1-bolide en moet ook klaar staan om eventueel in te vallen wanneer Lance Stroll of Fernando Alonso forfait moeten geven voor een F1-race. Vandoorne zal ook heel wat briefings bijwonen en simulatorwerk verrichten.

(ACR/ Foto Facebook)