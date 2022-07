Stoffel Vandoorne leider in Formule E-kampioenschap

Stoffel Vandoorne reed tijdens de tweede Formule E-race in New York een sterke wedstrijd en eindigde als tweede na de Portugees Antonio Felix da Costa. De West-Vlaamse autocoureur is wel de nieuwe leider in het Formule E-kampioenschap.

Vandoorne (Mercedes-EQ) reed in New York even op de leidersplaats, maar lang kon hij niet aan de leiding blijven. Polesitter Da Costa ging weer over onze landgenoot en maakte het ook af. Vandoorne was toch tevreden met zijn tweede plaats, want een wolkbreuk zorgde de dag eerder voor chaos en verschillende crashes waarna de race werd stilgelegd.

Chaos

Ook onze landgenoot crashte maar door de rode vlag finishte hij toch nog als vierde. “Toch knap. Ik verlaat New York met een nieuwe podiumplaats. Het ganse team deed een geweldige job om in de nacht van zaterdag op zondag een nieuwe wagen te bouwen en mij de kans te geven voor winst, met het leiderschap in de tussenstand”, aldus Vandoorne.

Met nog vier races te gaan (twee in Londen en twee in Seoul) heeft Vandoorne nu 11 punten voorsprong op eerste achtervolger Edoardo Mortara. De Zwitser van Venturi werd pas 11de in New York.

(ACR)