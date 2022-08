Stoffel Vandoorne is wereldkampioen Formule E: “Ik weet niet of iedereen beseft hoe uniek dit is”

West-Vlaanderen is een wereldkampioen rijker. Stoffel Vandoorne (30) kroonde zich in het Zuid-Koreaanse Seoel tot de beste Formule E-rijder van deze planeet. Hoe straf is deze prestatie? Wij vroegen het aan Stefaan Lammens en Sammy Neirynck, twee autosportkenners die Stoffel al geruime tijd op de voet volgen.

Amper één ePrix won Vandoorne dit jaar wel de meest prestigieuze in Monaco maar dankzij zijn regelmaat trok hij uiteindelijk toch aan het langste eind. De Kortrijkzaan, die al jaren in Monaco woont, stond dit seizoen maar liefst acht keer op het podium. Slechts één keer haalde hij de top tien niet. Voor de 30-jarige Vandoorne is het de grootste triomf uit zijn carrière en ook een soort van revanche na zijn mislukte passage in de Formule 1. In 2015 stak hij de titel in de GP2 op zak, waarna hij bij McLaren een zitje in de F1 kreeg. Maar zijn passage draaide op een sisser uit. In de Formule E kwam hij opnieuw aan de oppervlakte. Vandoorne was dan ook door het dolle heen met zijn wereldtitel. “Het beste gevoel ooit”, zei hij na afloop van de slotmanche in Seoel.

Volgens autosportkenner Stefaan Lammens moeten we trots zijn op deze prestatie. “Het is echt bijzonder straf wat hij gepresteerd heeft. Hij is pas de tweede Belgische wereldkampioen in de autosport (na Jacky Ickx in ‘83, red.). Ik vind het fenomenaal van Stoffel. Het is maar Formule E hoor ik hier en daar vallen, maar het is een sport die almaar meer aan populariteit wint. Ik ben ook onder de indruk van zijn regelmaat. Hij mag terecht fier zijn.”

Sammy Neirynck, sportjournalist en F1-commentator bij Sporza, is zelfs nog iets lyrischer. “Ik was niet verrast. Stoffel is super getalenteerd en heeft zo goed als overal waar hij aan deelgenomen heeft, gepresteerd. Enkel de F1 viel tegen. De Formule E staat misschien niet zo hoog aangeschreven als de F1 1 of het WRC, maar het is toch erg straf. Het is geen klein kampioenschap. Stoffel is een absolute wereldcoureur.”

Vergelijking

Jacky Ickx, Freddy Loix, Jérôme d’Ambrosio, Thierry Boutsen, … waren allemaal toppers in hun vak. Maar waar moeten we Vandoorne plaatsen in dat lijstje van Belgische autosporters? “Stoffel was twee jaar actief in de F1. Door verschillende omstandigheden werd dat geen succesvolle passage, maar zijn naam klinkt als een klok”, aldus Lammens. “De mensen kennen hem. Jérôme d’Ambrosio was ook ooit F1-coureur, maar ik vind dat de naam Stoffel Vandoorne toch meer weerklank heeft. Jacky Ickx en Thierry Boutsen waren absolute toppers. Ik vind het moeilijk om te vergelijken, want ik wil niemand over het hoofd zien. Maar hij staat minstens in de top vijf van beste Belgische autosporters. Hij haalt zelfs het podium.”

Volgens Neirynck mogen we hem naast Jacky Ickx zetten. “Ik vind Vandoorne de beste Belgische autosporter van dit millennium. Een jongen uit Kortrijk is wereldkampioen Formule E geworden. Ik weet niet of iedereen wel beseft hoe uniek dit is. We zullen dat hoogstwaarschijnlijk nooit meer meemaken.”

Toekomst

Over het feit of we Vandoorne ooit nog aan het werk zullen zien in de F1, zijn Lammens en Neirynck het met elkaar eens. “Ik denk persoonlijk van niet”, weet Lammens. “Toen ik voor Play Sports werkte, moest ik hem vaak interviewen en toen vertelde hij dat hij tevreden is met zijn huidige job. Niemand zit nog te wachten op hem in de F1. Commercieel gezien, is een Belg niet interessant genoeg. Als je reserverijder bij Mercedes en wereldkampioen in de Formule E bent, mag je niet klagen. Hij draait in de schaduw mee op het hoogste niveau. Met die wereldtitel heeft hij getoond hoe immens veel talent hij wel niet heeft. Ik vond het jammer dat het er niet altijd uitkwam. Maar al dat harde werken, wordt nu wel beloond.”

“Ik sluit het niet helemaal uit”, vertelt Neirynck. “Hij mag nog steeds hoop koesteren, maar de kans wordt kleiner en kleiner als we realistisch zijn. Hij heeft gewoon enorm veel pech gehad dat het bij McLaren niet wou lukken. Carlos Sainz Jr. kwam ook bij McLaren terecht na het vertrek van Alonso en als je nu ziet dat hij bij Ferrari een absolute wereldtopper is geworden, doet dat toch pijn. Dat had evengoed Stoffel kunnen zijn. Ook bij Mercedes was het ei zo na gelukt. Het is jammer dat George Russell de door corona geplaagde Lewis Hamilton verving. Het is spijtig, want nogmaals: Stoffel Vandoorne is enorm getalenteerd. Hij wordt terecht de wereldkampioen van de regelmaat genoemd, want hij valt zo goed als nooit tegen.”