Stoffel Vandoorne is meteen op de afspraak in Saoedi-Arabië

Stoffel Vandoorne (Mercedes) is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Formule E. Hij veroverde vrijdag de polepositie voor de ePrix in het Saoedische Diriyah, waar de openingswedstrijd van het WK wordt gereden.

Dit seizoen gelden nieuwe regels voor de kwalificaties. De 22 rijders worden onderverdeeld in twee groepen van elf. De top vier van elke groep plaatst zich voor de duels met rechtstreekse uitschakeling: kwartfinale, halve finale en finale. De snelste rijder in de finale krijgt de pole.

Vandoorne eindigde als derde in groep A en stootte zo door. De Kortrijkzaan won vervolgens van de Nieuw-Zeelander Nick Cassidy (Envision) en zijn Nederlandse teamgenoot en titelverdediger Nyck De Vries. In de finale klopte Vandoorne de Brit Jake Dennis (Avalancge Andretti).

De start voor de eerste ePrix wordt vrijdag om 17.45 uur gegeven. Zaterdag volgt een tweede race. In totaal zijn er dit seizoen zestien ePrix verspreid over tien steden.