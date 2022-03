Stijn (30) kwalificeert zich voor BK powerlifting in het najaar: “Ik leg me nog maar een half jaar toe op de sport”

Izegemnaar Stijn Vanheste (30) nam eind februari deel aan een interclubwedstrijd powerlifting, een krachtdiscipline die zich op drie belangrijke oefeningen richt (squat, bankdrukken en deadlift) en waarbij je een zo groot mogelijk gewicht moet verplaatsen. Hij kwalificeerde zich voor het BK in het najaar.

“Doorheen het jaar zijn er drie interclubs (IC’s)”, legt Stijn Vanheste uit. “In interclubs strijden atleten van verschillende teams tegen elkaar. In zo’n wedstrijd kan je je kwalificeren voor een BK, EK of WK. Je moet minimum aan één zo’n wedstrijd deelgenomen hebben ieder jaar om te mogen meedoen aan het BK. En dit was IC1 van dit jaar.”

“Op basis van jouw totaal en lichaamsgewicht komt er een eindklassement dat gebaseerd is op punten die ze berekenen via een coëfficiënt. De beste atleten van de hoogst geklasseerde teams mogen meedoen aan de finale van de interclub. Meedoen aan deze IC was voor mij vooral eens een goed moment om te zien hoe ver ik sta in vergelijking met anderen, want ik leg mij nog maar sinds zes maanden toe op deze sport. Eerder heb ik wel al gefitnest, maar niet in die mate en met die toewijding. Ik ben altijd naar Isogym in Izegem geweest, maar word nu ook gecoacht door Olivier Vervalle uit Gent. Zonder hem zou ik nooit zo snel vooruitgegaan zijn.”

Ik wilde met mijn deelname zien hoe ver ik sta in vergelijking met anderen

“Het BK zal plaatsvinden op 22 oktober. Waar is nog te bepalen. Daar is mijn doelstelling om een medaille te bemachtigen in de -74 kg-klasse. Mijn persoonlijke doelstellingen zijn nog wat moeilijk om nu al te zeggen, maar ik hoop wel om zeker tegen de 200 kg te squatten, 130 kg te bankduwen en 230 kg de deadliften. Mijn records zijn nu respectievelijk 185 kg, 120 kg en 220 kg.”

Droom

“Het zijn milde doelstellingen, maar de droom is om mij te kwalificeren voor een EK, en daarvoor heb ik een totaal nodig van 575 kg. Aangezien ik nog niet zo lang bezig ben, weet ik niet hoeveel vooruitgang ik nog kan boeken op een jaar tijd.”

“Of ik zal meedoen aan de interclubfinale en de andere twee IC’s weet ik nog niet. Ik denk het niet, want zo’n voorbereiding is wel erg lastig. Misschien IC 3, want die is in Brugge en dan zouden er eens wat vrienden en familie kunnen komen kijken om mij aan het werk te zien. Maar mijn hoofddoel is eigenlijk vooral het Belgisch kampioenschap”, besluit Stijn Vanheste. (RV)