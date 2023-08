Stig Broeckx, Jens Debusschere, Jelle Vossen en Emma Meesseman in benefietrace op Waregem Koerse

Ex-wielrenner Stig Broeckx, wielrenner Jens Debusschere, voetballer Jelle Vossen en Europees basketbalkampioene Emma Meesseman gaan dinsdag 29 augustus tijdens Waregem Koerse de sulky in voor het goede doel. Ze nemen deel aan de 4Brain Race, een drafren waarin de driver in een dubbele sulky een bekende Vlaming naast zich krijgt.

De sponsoropbrengst gaat naar onderzoek naar hersenaandoeningen. In 2016 liep Broeckx bij een zwaar ongeval tijdens de Baloise Belgium Tour zelf een hersenletsel op.

Waregem Koerse is aan zijn 176e editie toe. Hoogtepunt is de Grote Steeple-Chase van Vlaanderen, die voor de eerste keer werd gelopen in 1848. De 4.600 meter lange steeple-chase met 25 hindernissen is een spectaculaire ren, die deel uitmaakt van de Cristal Cup, een Europees regelmatigheidscriterium. Om de veiligheid van de paarden te vergroten werd het technische parcours licht gewijzigd. Eén hindernis werd geschrapt en vervangen door een hindernis in de laatste rechte lijn, wat de snelheid moet milderen. De winnaar van de vorige editie, Polinuit, die werd bereden door jockey Angelo Zuliani, zal vrijwel zeker opnieuw van de partij zijn.

Naast de Grote Steeple-Chase staan er ook nog enkele horderennen en een aantal drafrennen, met daarbij dus de 4Brain Race, op het programma. Jaarlijks zakken er zo’n 35.000 toeschouwers naar de Gaverbeek af.