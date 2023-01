Stien Vanhoutte zet schaatsen dit seizoen aan de kant

Stien Vanhoutte komt dit schaatsseizoen niet meer in actie. De 26-jarige uit Gistel heeft haar schaatsloopbaan gestaakt wegens gebrek aan sponsors. Bovendien heeft ze naar eigen zeggen een mooie job als kinesitherapeut aanvaard. Vorige zomer studeerde ze af als master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie.

Komende zomer zal Stien wel in het skeeleren actief zijn waarin ze destijds voor de Zwaantjes Roller Club Zandvoorde (ZRC) Europese titels behaalde. Vanhoutte werd later de eerste atlete uit het ‘road to ice’ project die zich bij de Lange Baan Schaatsclub Gent (LBSG) aansloot. Het ‘road to ice’ programma behelsde een intensieve begeleiding van internationale topskeeleraars(-sters) die ook in de winter op het ijs actief wilden worden.

Na vele seizoenen actief in het inline-skaten maakte Vanhoutte zo in het seizoen 2018/2019 de overstap naar het langebaanschaatsen waar ze meteen al het nationale record op de 500 meter van Jelena Peeters verbeterde. Ze werd nadien een vaste waarde op de World Cups en internationale kampioenschappen. De Olympische Spelen van 2022 miste ze op een haar na.

Vanhoutte was tot twee weken geleden Belgisch recordhoudster op de sprintvierkamp. De sinds dit seizoen voor België uitkomende Isabelle van Elst verbeterde die prestatie tijdens het EK in Hamar. Haar totaal na haar vierkamp (500, 1.000, 500 en 1.000 meter) was 156.475 punten, een verbetering van het nationale record dat sinds 2021 in Heerenveen op naam stond van Stien Vanhoutte (158.925). (ACR)