Stien Vanhoutte uit Gistel ontvangt prijs van U-Gent omdat ze studies combineert met sportieve carrière op hoog niveau

Met de Prijs Benny Vansteelant beloont de universiteit U-Gent een student of studente die op een zeer verdienstelijke manier zijn of haar studies wist te combineren met een sportieve carrière op hoog niveau. Dit jaar was het overigens een ex aequo en waren er twee laureaten. Naast de Oost-Vlaamse gymnaste Laura Vandevoorde, afgestudeerd in de farmacie en actief in het tumbling, was dat Stien Vanhoutte uit Gistel.

Benny Vansteelant uit Torhout studeerde aan de Gentse universiteit af als een geograaf en was een zeer succesvol duatleet met negen wereldtitels en vijf gouden Europese medailles. Hij overleed in september 2007 na een aanrijding tijdens zijn training.

Zijn naam wordt sedert 2008 jaarlijks aan de prijs van de U-Gent verbonden. De criteria om de trofee te overhandigen komen voor de helft uit het palmares van de kandidaten en voor de andere helft uit de studieresultaten.

Skeeleren en schaatsen

Stien Vanhoutte (26) is voorbije zomer afgestudeerd als master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie. Zij combineert het skeeleren met schaatsen op de lange baan en was reeds meervoudig goed voor medailles op Europees en wereldniveau.

“Eén van mijn moeilijkste momenten tijdens mijn opleiding in combinatie met topsport was toen ik op hoog niveau met schaatsen begon. Ik moest veel in het buitenland trainen en was bijna nooit in de les”, vertelt Stien tijdens de uitreiking.

“Een opleiding gaat vaak gepaard met praktijklessen en ik stelde mij soms de vraag of ik het wel even goed zou kunnen doen als mijn medestudenten. En of dat zou lukken tijdens de praktijkexamens. Dat ging toch wel met de nodige stress gepaard. Gelukkig had ik de hulp van mijn medestudenten, de profs en de lesgevers die zeer begripvol waren. Op die manier heb ik dat met succes kunnen overbruggen.”

Fysiotherapeute

Stien Vanhoutte is ondertussen sedert een maand actief als fysiotherapeute binnen de groep Fyzeo uit Oostduinkerke. Zij vervoegt op de erelijst Prijs Benny Vansteelant onder andere deze sporters: Sigrid Rondelez (windsurfen), Tjorven De Brul (voetbal), Tom Goegebuer (gewichtheffen), Tim Maeyens (roeien), Sven Decaesstecker (zwemmen), Miek Vyncke (duatlon), Lieselot Decroix (wielrennen), Valerie Courtois (volleybal), Evi Van Acker (zeilen) en Axelle Dauwens (atletiek).

(ACR/ GF)