Stien Vanhoutte stopt definitief met competitieskeeleren: “Niet het gevoel dat ik meer wilde of kon bereiken”

Stien Vanhoutte (28) stopt in het skeeleren officieel met deelnemen aan competitiewedstrijden. “Het was een ongelooflijke reis en een prachtig deel van mijn leven dat mij meer heeft gebracht dan ik mij had kunnen voorstellen.”

Stien besliste twee jaar geleden ook al om het langebaanschaatsen aan de kant te zetten. “Ik moest mijn leven daarop afstellen, doordat er in ons land geen trainingsfaciliteiten waren moest ik naar Nederland of Duitsland verhuizen en daar ook mijn werk opstarten. Ik was ook heel veel weg van huis.” Het skeeleren maakte het voor Stien iets eenvoudiger omdat ze in Zandvoorde goed kon trainen, dicht bij huis. “Het bleef wel pittig om dit verder met mijn voltijdse job als kinesitherapeut te combineren.”

Stien, die vorig jaar van Gistel naar Raversijde verhuisde, is in het skeeleren reeds meer dan twintig jaar lid van Zwaantjes Roller Club in Zandvoorde. Dit jaar nam ze een laatste keer deel aan het WK in Italië en eerder ook aan het EK dat door haar club werd georganiseerd. “Dit was voor mij een perfecte gelegenheid om als afsluiter nog eens alles uit de kast te halen, om er dan nu officieel een punt achter te zetten. Ik heb niet het gevoel dat ik nog meer wilde of kon bereiken.”

Resultaten

Tien jaar geleden greep Stien haar eerste wereldtitel, op de weg bij de junioren. Het jaar erop was ze in Innsbruck als junior goed voor meerdere Europese titels. Ook als seniore vond ze op grootse tornooien de weg naar goud. “Het zijn niet specifiek de resultaten waar ik op terugblik. Uiteraard waren er mooie momenten, zoals mijn Europese titel in 2019 in Pamploma, op dezelfde dag dat mijn jongere zus Fran het goud greep. Dat was heel speciaal. Alsook op de piste in Zandvoorde waar ik enkele keren op het podium stond en ook Europees kampioen werd. Het is vooral de sfeer, de positiviteit en de sport op zich die ik voor altijd een warm hart zal toedragen”, besluit Stien die actief blijft in de Zwaantjes Roller Club om bijvoorbeeld haar ervaring en kennis door te geven aan de jeugd of om voor de jongere generatie een trainingspartner te zijn. (ACR)