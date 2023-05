Stien Vanhoutte klaar voor BK skeeleren op de piste en op de weg: “Wedstrijdschaatsen is voor mij geen doel meer”

Stien Vanhoutte uit Gistel gaat volgende winter niet meer voor het langebaanschaatsen. Binnen haar club Zwaantjes Roller Club, waar ze ondertussen bijna twintig jaar actief is, zet ze volop in op het skeeleren. Komend weekend neemt Stien deel aan het BK op de piste en de weg in Zemst om zich dan te kwalificeren voor het EK en WK.

Lagos in Portugal, Geisingen en Groß Gerau in Duitsland en Heerde in Nederland waren de Europacupwedstrijden waar Stien Vanhoutte deze en vorige maand aan deelnam, met het oog op een kwalificatie voor het EK skeeleren in Valence d’Agen (Frankrijk, 6-23 juli) en daarna het WK in Italië van 26 augustus tot 3 september. “Qua niveau waren ze niet met elkaar vergelijkbaar. In Portugal en in Nederland was ik goed voor een podiumplaats in de sprint. In Geisingen werd ik 15de, in Groß Gerau haalde ik een zesde plaats, zelfs met verschillende sterke renners uit Colombia en andere Zuid-Amerikaanse landen. Tot nu toe heb ik naar verwachtingen gepresteerd en ben ik tevreden over mijn resultaten. Ik hoop dat het voldoende is om aan het EK mee te doen, want na dit weekend volgen er niet echt internationale wedstrijden meer. Met uitzondering van die in Funchal in Madeira, die ik graag wil rijden. Maar die telt niet mee voor een klassement.”

Indelen

Ook op het WK wil Stien er graag bij zijn, want een voorbereiding op een nieuw schaatsseizoen zit er niet meer in. Sinds ze afgestudeerd is in september 2022 werkt Stien als kinesist in de groepspraktijk Fyzeo in Oostduinkerke. Ze besliste toen om het schaatsen te laten vallen om van haar werk een prioriteit te maken. “Er komt hierdoor meer ruimte om mij op het skeeleren toe te spitsen, zoals in het verleden. Het wedstrijdschaatsen vormt voor mij dus geen doel meer. Ik zie mezelf niet meteen terugkeren op internationaal vlak. Ik vond het een heel leuke sport om te doen. Ik had ambitie, maar er komt zoveel meer bij kijken dan alleen maar trainen”, zucht de 26-jarige uit Gistel. “In het buitenland, die verplaatsingen… Ik woonde een tijd in Heerenveen. Het kostte allemaal veel geld en er stak weinig budget of sponsoring in die sport. Alles samen lijkt dit voor mij de goede keuze. Ik zit goed op mijn werk. Ik ben zelfstandig en kan mijn uren met het skeeleren zelf plannen.”

“Ik had de capaciteiten om aan de volgende Olympische Winterspelen mee te doen”

Stien traint minder dan vroeger, maar probeert op een slimme manier in te delen zodat het voldoende is om op niveau te blijven. “De piek lag wel in aanloop naar die Europacupwedstrijden, omdat die voor een selectie zwaarder doorwegen dan het BK”, vindt ze. “De kans is groot dat het langebaanschaatsen een afgesloten hoofdstuk is. Al had ik de capaciteiten om aan de volgende Olympische Winterspelen mee te doen. Voor Peking had ik mijn tijdslimieten, maar ik had mij uiteindelijk niet geplaatst. Dit heeft mijn sportcarrière niet gekraakt. In het skeeleren kan je ook nog aan veel mooie competities meedoen en winnen.”

Zoals het BK. Stien rijdt de sprintafstanden, zowel op zaterdag als zondag: 200 meter en 1.000 meter op de piste en de 500 meter op de weg. De langere afstanden en de puntenkoers doet ze ook, maar sprint blijft haar specialiteit. “Daar wil ik voor goud gaan. Ik hoop dat ik op het hoogste schavotje kan staan.”

Juniores

“Verder zal ik vooral rekening moeten houden met de juniores. Die rijden samen met ons. Er zitten daar toch wel enkele getalenteerde renners bij, zoals Jorun Geerts van Zemst. Binnen onze club heb je Lotte Verburgh, maar dan vooral op de lange afstand. Het zal nog spannend worden”, beseft Stien, die in november 2022 door de Universiteit Gent beloond werd met de Prijs Benny Vansteelant omdat ze op een zeer verdienstelijke manier haar studies wist te combineren met een sportieve carrière op hoog niveau. “Ik wilde na het afstuderen meteen aan de slag als kinesist. Ik had een topsportstatuut en deed zo langer over mijn studies. Ik wilde niet dat al dat werk voor niets was. Als je een jaar niet werkt, zou je veel van je kennis en vaardigheden verliezen. Ik kreeg de kans om in een goede praktijk te werken, een leuke, veelzijdige job. In het begin zat het nog niet in mijn hoofd dat ik zou stoppen met schaatsen. Ik had gekeken om eventueel in Nederland aan de slag te gaan en overwoog verschillende opties. Uiteindelijk was Fyzeo de beste.”

(Alain Creytens)