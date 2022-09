Stevige oktobermaand voor HBC Izegem

De Heren A van HBC Izegem die in eerste nationale uitkomen, zijn goed aan het seizoen begonnen. Met 6 op 8 in de openingsfase van de competitie, zitten ze op koers om hun hoge ambities waar te maken.

Op speeldag 4, op zaterdag 24 september, kon HBCI ook van DB Gent Winnen. Het werd 27-24. De Izegemnaren verloren tot nu toe nog maar enkel van een sterk spelend HC Kraainem en staan met 6 op 8 op een gedeelde vierde plaats. De ploeg is op schema om de hoge ambities dit seizoen waar te maken: meedraaien in de top en zelfs een klein beetje dromen van de titel.

Sasja en Eynatten-Raeren

Er staat alvast een druk en interessant programma te wachten voor HBC Izegem in de maand oktober. Op 1 oktober staat de verplaatsing naar Houthalen, op 8 oktober de steevast zinderende derby tegen Apolloon Kortrijk en op 11 oktober ronde drie voor de beker in en tegen Lebbeke.

Dan is er even rust, maar op 22 oktober is er de klepper tegen Sasja. Op 29 oktober moet Blue White het opnemen tegen HC Eynatten-Raeren dat momenteel tweede staat. Allemaal topwedstrijden in oktober. Het wordt dus een belangrijke maand voor de Izegemnaren om een goede zaak te doen in de ranking. (RV)