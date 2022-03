Steven Casteele snelt naar zilver en persoonlijk record op BK halve marathon: “Onverwacht, maar wel mooi om de winter zo af te sluiten”

Het was West-Vlaanderen boven op het Belgisch kampioenschap halve marathon zondag in Gent. Bij de vrouwen ging de zege naar Hanna Vandenbussche in een PR van 1u13.47 en bij de mannen won Koen Naert in 1u03.41.

In het zog van de Europese marathonkampioen pakte Steven Casteele zilver in 1u04.00, ook al een PR. Een serieuze opsteker voor de Gullegemnaar na een moeilijke winter. “Ik had het niet meteen verwacht, want met vier wedstrijden in evenveel weken was de frisheid een beetje weg”, klinkt het.

Steven Casteele, vorig weekend nog zeer verdienstelijk achtste op het BK veldlopen, had stilletjes gehoopt om op het BK halve marathon mee te spelen voor een medaille. Dat zou echter niet gemakkelijk worden want met onder andere Koen Naert, Soufiane Bouchikhi en Adam Thaddée stond heel wat kwaliteit aan de start in Gent. “Bouchikhi nam echter het haaswerk voor zijn rekening en daardoor leek het podium wel mogelijk”, zegt Casteele.

“Ik had de afgelopen week echter wat last van zware benen en eigenlijk was het mijn bedoeling om behouden te starten. Die tactiek heb ik echter heel snel moeten bijstellen, want ik zag de podiumkandidaten zo van me weglopen. Soms moet je eens risico’s nemen en durven lopen. Dat heeft vandaag gelukkig goed uitgepakt.”

Persoonlijk record

Koen Naert en Adam Thaddée zaten aanvankelijk in het groepje dat gehaasd werd door Bouchikhi en Steven Casteele liep daar constant zo’n 40m achter. “Geleidelijk aan ben ik de kloof met Thaddée beginnen toelopen. We hebben daarna dan ook een tijdje samen gelopen, maar toen het meewind was, versnelde hij steeds en toen moest ik opnieuw een gat laten. Uiteindelijk haalde ik hem opnieuw bij en moest hij op zijn beurt lossen”, gaat hij verder.

In het slot van de wedstrijd kwam Casteele nog behoorlijk dicht in de buurt van Naert. “Toen ik van Thaddée wegliep, kreeg ik plots Koen in het vizier. Halfweg lag hij zo’n 44 seconden voor en in de tweede wedstrijdhelft maakte ik een groot deel van de achterstand goed. Eventjes dacht ik nog voor de overwinning te kunnen gaan, maar da’s niet meer gelukt.” Hij strandde uiteindelijk op 19 seconden van de zege, maar met 1u04.00 verbeterde hij zijn persoonlijk record met een halve minuut. “Het is heel leuk om het seizoen op die manier af te kunnen sluiten. Nu volgen een aantal rustigere weken en daarna start de voorbereiding op het zomerseizoen”, besluit hij.

(GD)