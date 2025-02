Steve en Kimberly en hun passie voor taekwondo: “Zelfdiscipline is van groot belang”

Taekwondo Chin Do Jang, een taekwondoclub met meerdere vertakkingen in West-Vlaanderen, heeft ook een vestiging in Oostende met het echtpaar Steve Desmadryl en Kimberly Devriendt uit Zandvoorde als drijvende krachten. “Wie wenst kan bij ons in de club het hele jaar door instappen.”

Chin Do Jang telt negen afdelingen, met als grootmeester de Zuid-Koreaan Chin Yun Sup. Naar hem is de naam van de club afgeleid. In Oostende zijn er 85 leden. Steve Desmadryl fungeert als hoofdtrainer, bijgestaan door twee assistenten: Laura Vanheste en Kimberly Devriendt. Op woensdag wordt er getraind in de Sportpit in de Steenbakkerstraat en op vrijdag in de Marie-Thérèse De Gryse zaal in de Schapenstraat.

Naar Korea

Steve Desmadryl (48) is projectingenieur bij Wegen en Verkeer en leerkracht in het volwassenenonderwijs. Hij doet nu al meer dan dertig jaar aan taekwondo. Hij begon op zijn elfde en werkte zich in de Koreaanse vechtkunst stapsgewijs verder op. Hij was vier jaar lid van de nationale ploeg, behaalde zijn zwarte gordel, begon als lesgever voor kinderen en is ondertussen zo’n vijftien jaar hoofdtrainer van Chin Do Jang in Oostende. “Ik gaf ooit nog les aan Kimberly. We zijn intussen getrouwd”, lacht hij. “Met de andere clubs hebben we overigens een zeer nauwe band. We trainen geregeld samen. We vormen een hechte familie.” In taekwondo wordt je vanaf 4de dan als Meester gezien. Vanaf 7de dan is dat als Grootmeester. Steve behaalde zijn 7de dan in 2017. In 2026 wil hij een examen afleggen voor 8ste dan. Hij moet hiervoor naar Zuid-Korea. Naast een uitgebreide thesis en cv dienen de kandidaten op de examendag een vier uur durende intense stage te volgen om de technieken en stijlvormen (poomsae) te uniformeren. “Er is daar toch wat voorbereiding aan”, weet Steve. “Taekwondo is in Zuid-Korea dé nationale sport. Ze trainen daar van jongs af. Daar voor een jury staan, die toch tot de wereldtop behoort, zal wellicht wel voor stress zorgen. Moeilijker dan de vorige examens wordt het niet, maar met de jaren verandert je lichaam. Zelfdiscipline is dan zeker van toepassing. Na recente kwetsuren heb ik een goede revalidatie en kan ik weer volop trainen.” Kimberly Devriendt (34) werkt in Brussel als manager bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Zij begon op haar negende met taekwondo. Dit jaar in december gaat ze voor 5de dan. “Het examen hiervoor dien ik in België af te werken, voor een jury, en op video vast te leggen. In Zuid-Korea zal eenzelfde jury de film bekijken en dan uiteindelijk beslissen of ik geslaagd ben. Op die manier is dit voor mij de eerste keer. Tot nu toe waren mijn examens voor de jury telkens in ons land.”

Grote instroom

Chin Do Jang werkt gemengd. Mannen en vrouwen trainen samen. De technieken zijn voor iedereen dezelfde, ook de manier van uitvoeren. “Binnen onze club zijn we qua geslacht en leeftijd goed verdeeld. Het is niet dat de verwachtingen bij de heren hoger liggen. Het verschil zit hem uiteraard in de kracht en de spiermassa. Als je iets kleiner van gestalte bent, handel je normaal gezien iets sneller. Dat is dan meer in tactisch opzicht”, klinkt Kimberly. Een gemengd publiek trekt aan. Doordat er veel vrouwen aanwezig zijn, ligt de drempel voor hen ook lager om aan taekwondo te doen. “We posten geregeld filmpjes op sociale media zodat de dames zich nauwer betrokken voelen bij de sport. Er komen daar overigens veel reacties op en de instroom is groot. Plus, de lesgevers stimuleren we om opleidingen te volgen voor initiator of trainer B bij de FROS of Sport Vlaanderen. Een vorm van bijscholing die wij hebben, is dat we in onze andere clubs trainen. Op die manier leer je andere technieken en accenten van andere trainers. Er zijn jaarlijks ook stages en zomerkampen. Los daarvan hebben we onlangs tevens een opleiding AED gevolgd en ter initiatie een ouder-kindtraining, waar toch veel volk op afkwam.” (ACR)

www.chindojang.be