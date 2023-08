Sterke Zwaantjes op eerste dag Flanders Grand Prix Skeeleren in Zandvoorde

Op de eerste dag van Flanders Grand Prix Skeeleren in Zandvoorde, ook finale van de Europa Cup 2023 hebben de lokale renners van Zwaantjes Club Zandvoorde al sterk gepresteerd. Er zijn meer dan 600 deelnemers uit 25 landen.

In de eerste discipline, de Flying Lap over 200 meter, stonden drie Zwaantjes op het hoogste schavot. Bij de categorie jeugd won Lyssa Vansteenkiste, bij de seniors dames pakten zussen Fran en Stien Vanhoutte, goud en zilver en bij de seniors heren won Indra Médard.

Lyssa Vansteenkiste werd ook 4de in de Elimination (6 km) en staat nu tweede in de tussenstand, categorie Youth..

Indra Médard nam deel aan de Europa Cups in Duitsland, Italië en Nederland, en staat nu eerste in de tussenstand. Hij maakt veel kans om Europa Cup 2023 te winnen.

Niet naar WK in Italië

“Ik werd ook gevraagd om deel te nemen aan het WK in Italië”, vertelt Indra. “Ik geef echter de voorkeur aan een fietsstage in Frankrijk, met mijn team, SPROG, als voorbereiding op het ijsschaatsseizoen. Uiteraard zou ik eerst graag de marathon én de eindzege in de Flanders Grand Prix winnen. ”

Op zaterdag volgen de sprintnummers en de inline puntenkoers voor alle categorieën. Op zondagmorgen, vanaf 9 uur, worden twee ‘marathons’ op de weg, in het centrum van Zandvoorde, gereden: 16 kilometer voor de dames, 30 kilometerm voor de heren (juniores en seniores). (FRO)