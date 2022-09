Sterke ingelmunsterse dames domineren op BK gewichtheffen: “Alles verliep zoals het moest”

Onze sterke Ingelmunsterse dames domineren – opnieuw – het Belgisch kampioenschap gewichtheffen. Ellen Depreitere wint in de +84kg klasse, Bo Haek in de -84kg klasse. Als kers op de taart heeft Ellen zich ook gekwalificeerd voor het EK en heeft ze drie Belgische records neergezet.

Op 25 september vond in Brugge het Belgisch Kampioenschap powerliften plaats. Zowel bij de +84kg als de -84kg kwam de sterkste dame uit Ingelmunster.

“Het was vooraf vooral mijn doelstelling om plezier te hebben en een positieve feedback loop te creëren na nogal zware trainingen de laatste maanden. Dit doel heb ik dan ook behaald”, opent de 22-jarige Bo Haek uit Ingelmunster. “Ik ben zeker tevreden met het behaalde gewicht. Ik heb 140kg gesquat, 82,5kg gebencht en 152,5kg gedeadlift. Dit zijn nummers die ik op training niet vaak gehaald heb, dus om deze op competitie te kunnen neerzetten, maakt dat ik zeker tevreden ben.”

“Ik heb er in juni en augustus zware examenperiodes op zitten die veel stress met zich meebrachten. Dit zorgde ervoor dat mijn focus minder bij de voorbereiding lag en meer bij school. En dus was de voorbereiding naar het BK toe iets minder. Toch is het op de dag zelf heel goed verlopen. Er was ook veel volk, een goeie sfeer en alles verliep zoals het moest.”

“Maar het BK was slechts een voorproefje. Eind november ga ik naar het EK in Polen. Nu is het op vlak van school ook wat rustiger waardoor ik me volledig kan focussen op de wedstrijd.”

Drie Belgische records

“Ik wou zelf heel graag het Belgisch record squat nemen met 150,5kg”, vertelt Ellen Depreitere (20) uit Ingelmunster die naast goud in de +84kg klasse zich ook nog eens wist te kwalificeren voor het EK en drie Belgische records neerzette. “Dit is dan ook gelukt. Daarnaast wou ik ook heel graag mijn eigen record van 172,5kg verbreken. Ook dit is gelukt met een deadlift van 173kg. Ik heb nog 180kg geprobeerd, maar dit was net niet gelukt jammer genoeg. Ik wou deze wedstrijd ook het EK minima halen. Om mij te kunnen kwalificeren voor het EK had ik een totaal nodig van alle drie mijn lifts van 377,5kg. Ik heb op de competitie nu 388,5kg getotalled. Dus heb ik in de EK minima gehaald, plus het Belgisch record totaal.”

Ik had wel heel wat stress omdat ik heel wat doelen voor ogen had

“Ik ben dan ook heel tevreden. Het BK was mijn beste competitie tot nu toe”, weet Ellen. “Ik heb alles gehaald dat ik wilde halen, dus deze ervaring kan niet meer stuk. Ik heb me ook heel goed kunnen voorbereiden, want ik heb sinds begin juli een nieuwe coach en de klik en goede communicatie zat er meteen. Daardoor hebben we ook goed kunnen opbouwen naar het BK toe. De trainingen liepen heel goed en bij problemen stond mijn coach Noa Depaepe klaar om deze op te lossen.”

“In het algemeen had ik een goede dag op het BK. Ik heb goed kunnen uitrusten voor het BK. Natuurlijk had ik wel heel wat stress omdat ik heel wat doelen voor ogen had, maar eigenlijk is de dag perfect verlopen. Ik heb de prestaties neergezet die ik wou neerzetten, dus ik ben heel blij.”

“Momenteel komt er in de dichte toekomst geen grote wedstrijd meer aan voor mij. Dus mijn plan is om nu te blijven trainen en sterker te worden. Natuurlijk heb ik nu wel mijn EK minima behaald dus zou ik volgend jaar heel graag deelnemen.” (RV)