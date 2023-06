Stefaan Snoeck waagt zich aan Iron Man halve triatlon: “De goede doelen zijn voor mij een extra motivatie”

Op zondag 18 juni neemt Stefaan Snoeck voor de eerste keer in zijn leven deel aan een Iron Man halve triatlon in Remich, Luxemburg. Dat om twee goede doelen te steunen die hem nauw aan het hart liggen: Tejo-huis Izegem en Kom op tegen Kanker.

Stefaan Snoeck (50) is bij menig Izegemnaar bekend van Uitvaartcentrum Snoeck. “Door mijn beroep als uitvaartverzorger heb ik al heel veel meegemaakt en gezien”, vertelt hij. “Ik heb veel mensen het leven zien laten aan kanker en ik ben ook ambulancier geweest. De combinatie van die twee jobs zorgt ervoor dat ik jaren veel mensen heb zien lijden aan kanker, zowel de patiënt als de familie. Onlangs is ook een van mijn beste vriendinnen door kanker komen te gaan. Vandaar mijn keuze om Kom op tegen Kanker te steunen.”

“Daarnaast wil ik ook Tejo-huis Izegem helpen, een opvang voor kinderen die met psychologische problemen kampen. Er is een lange wachtlijst voor jongeren die het mentaal moeilijk hebben en Tejo-huis biedt een laagdrempelige oplossing. Je kan er zelf binnenstappen en samen met vrijwilligers en psychologen wordt er dan steun en hulp geboden. Door mijn werk heb ik ook al veel jongeren uit het leven weten stappen. Als je die ouders ziet, raakt dat je telkens weer.”

“Er begint ondertussen respons binnen te komen op mijn initiatief door zowel particulieren als bedrijven. Ik heb een voorlopig rekeningnummer geopend voor twee tot drie maanden. Het ingezamelde bedrag zal ik dan fifty-fifty verdelen over de twee goede doelen. Wie mij wil aanmoedigen en een goed doel wil steunen, kan een bijdrage storten op BE14 0019 5080 4483. We kunnen een bewijs bezorgen om het gestorte bedrag fiscaal te kunnen aftrekken”, aldus Stefaan.

Goede voorbereiding

“Uiteraard zijn deze goede doelen voor mij een extra motivatie om te trainen en om in Luxemburg op de tanden te bijten als het moeilijk gaat. Als ik afzie, zal ik denken aan al die mensen die afzien in hun bed. Dan is mijn pijn natuurlijk een peulschil in vergelijking met die van hen”, vertelt Stefaan nog.

“Het is de eerste keer dat ik me aan een halve triatlon waag. Een afstand van 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 20 kilometer lopen. Sport kan je door een moeilijke periode helpen en daarom kan ik het iedereen aanbevelen. Vorig jaar heb ik me dan ook weer aangesloten bij de Izegemse triatlonclub.” (RV)